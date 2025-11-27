Ο Τσάμπι Αλόνσο «έσταξε» μέλι για τον Χρήστο Μουζακίτη, τονίζοντας πως η Ρεάλ Μαδρίτης θα τον παρακολουθεί!

Η ματσάρα της 5ης αγωνιστικής στο Champions League έμελλε να γίνει στο Γ. Καραϊσκάκης.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε στα… ίσα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (27/11, 3-4) το πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά δεν μπόρεσε να «πάρει» κάτι.

Σε ένα ματς, που αφήνει μία «γλυκόπικρη» γεύση για τους Πειραιώτες. Στη συνέντευξη Τύπου ο Τσάμπι Αλόνσο «έσταξε» μέλι για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον Ολυμπιακό, αλλά και τον Χρήστο Μουζακίτη!

Όπως θα έλεγε κι ο Μεντιλίμπαρ, «I’ll do it my way» Το «My way» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός που έχει «χτίσει», για να παλεύει μέχρι τελικής πτώσης.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» θα έπρεπε να έχουν περισσότερους βαθμούς, ενώ έδωσε συγχαρητήρια στον συμπατριώτη του για τη δουλειά που έχει κάνει.

Παράλληλα, τόνισε πως ο Χρήστος Μουζακίτης θα είναι στα «ραντάρ» της Ρεάλ Μαδρίτης! Όπως είπε ο πρώην τεχνικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν μιλάμε για έναν ταλαντούχο μέσο, που έχει πολύ καλά προσόντα.

Για αυτό και η «βασίλισσα» θα ελέγχει την πρόοδό του, ώστε αν θελήσει να κινηθεί μελλοντικά για την απόκτησή του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Τσάμπι Αλόνσο:

«Θέλω να συγχαρώ τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτόν, για τη δουλειά του και τη σχέση που έχει με τους οπαδούς. Το έχω προσέξει. Το ομαδικό πνεύμα τους είναι πολύ καλό και έχουν εξαιρετική ποιότητα, έχει (Μουζακίτης) μεγάλο αντίκτυπο. Έχει εξαιρετικά προσόντα, πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε».

Για την εικόνα της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι οι τρεις πόντοι. Ήταν σημαντικό να δώσουμε τέλος στο αρνητικό σερί.

Πιστεύω πως ήμασταν ώριμοι απέναντι στον Ολυμπιακό και παρά το γεγονός πως το δεύτερο μέρος δεν ήταν τόσο καλό, διατηρήσαμε την ψυχραιμία μας. Τις τελευταίες ώρες συνέβησαν πολύ θετικά πράγματα εντός της ομάδας, έγιναν πολύ εποικοδομητικές συζητήσεις με τους παίκτες.

Η εμφάνιση του Κιλιάν Εμπαπέ ήταν εκπληκτική. Πέρα από τα γκολ του, λατρεύω τα πράγματα που κάνει για εμάς. Η προσωπικότητά του, η επιρροή του στους άλλους παίκτες, τα μικρά πράγματα που κάνει τον καθιστούν πολύ σημαντικό για εμάς».

Δείτε τι είπε ο Τσάμπι Αλόνσο στο 04:40 στο παρακάτω βίντεο για τον Χρήστο Μουζακίτη: