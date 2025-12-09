Το «μεγάλο» ματς του Μουζακίτη, η «μαγκιά» του Ζέλσον Μαρτίνς και ο Ολυμπιακός «ολοζώντανος» στην παγωμένη Αστάνα!

Ο Ολυμπιακός έμεινε «ζωντανός» και έφυγε με ένα ζεστό χαμόγελο, από την παγωμένη Αστάνα!

Οι Πειραιώτες πήραν το πολυπόθητο αποτέλεσμα απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι, επικράτησε με 0-1 (09/12) και έτσι, έμειναν στο παιχνίδι της πρόκρισης, για να περάσουν στην επόμενη φάση του Champions League!

Πλέον, «στρέφουν» το βλέμμα τους στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, όπου χρειάζονται ακόμα δύο νίκες, για να έχουν πια πολύ μεγάλες πιθανότητες να συνεχίσουν και μετά τον Ιανουάριο.

Το ματς απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι κρίθηκε από την κίνηση-ματ του Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος εξτρέμ κατάφερε να «σπάσει» το τείχος, που ύψωσε ο Αναρμπέκοφ, καθώς σκόραρε ένα πανέξυπνο τέρμα. Ο τερματοφύλακας της Καϊράτ, συνολικά, έφτασε σε 8 επεμβάσεις στο ματς, βάζοντας έναν πραγματικά δύσκολο γρίφο στην επιθεσή της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.

Στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης, έγινε κάτοχος της μπάλας από δεξιά, πάτησε περιοχή και ενώ όλοι πίστευαν πως θα γυρίσει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, πλάσαρε από πολύ πλάγια θέση, αιφνιδιάζοντας τον γκολκίπερ της Καϊράτ, που δεν μπόρεσε να αντιδράσει, αν και η μπάλα πήγε στην κλειστή του γωνία!

Ωστόσο, δεν γίνεται να μείνει εκτός συζήτησης ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο Ολυμπιακός τον ταλαντούχο χαφ του να παραδίδει… masterclass. Ήταν αφεντικό στο κέντρο και επί της ουσίας, ο άνθρωπος που ενορχήστρωσε όλο το επιθετικό παιχνίδι των «ερυθρολεύκων».

Τι έκανε; Είχε 46/58 πάσες (79%), με τις 36 από τις επιτυχημένες μεταβιβάσεις του, να έρχονται στην μισό του αντιπάλου! Παράλληλα, είχε δύο πάσες-κλειδιά, με τη μία να είναι εκείνη στον Ταρέμι, πριν ο Ιρανός μοιράσει στον Ζέλσον, για να γράψει το «χρυσό» 0-1!

Πέραν αυτών, μέτρησε 3/3 πετυχημένες ντρίμπλες, 1 κερδισμένο φάουλ, 1 κλέψιμο και 13 (!) επανακτήσεις κατοχής!

Δίχως αμφιβολία, ο Χρήστος Μουζακίτης πήρε… άριστα και ήταν ένας από τους μεγάλους, αν όχι ο μεγαλύτερος, πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού, κόντρα στην Καϊράτ.