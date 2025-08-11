Ο Γιώργος Μασούρας είναι μία.. ανάσα από την Αλ Καλίτζ και ένα «χρυσό» deal, για να βρει την υπόλοιπη ελληνική «παροικία» στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Ένα βήμα από τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρίσκεται ο Γιώργος Μασούρας.

Ο Έλληνας εξτρέμ αναμένεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, με προορισμό τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καλίτζ.

Έπειτα από 6,5 χρόνια στον Πειραιά, με έναν ενδιάμεσο 6μηνο δανεισμό στην Μπόχουμ, ο Μασούρας αποχωρεί, για να βρει την ελληνική «παροικία» που έχει σχηματιστεί στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Εκεί, προπονητής είναι ο Γιώργος Δώνης, ενώ στην ομάδα αγωνίζονται οι Κώστας Φορτούνης, Δημήτρης Κουρμπέλης, αλλά και οι Μπαρτ Σένκεφελντ και Πάολο Φερνάντες.

Το «χρυσό» deal

Φυσικά, ο Μασούρας θα λάβει και μία «γενναία» αύξηση αποδοχών, με τη μετακίνησή του στην Αλ Καλίτζ.

Όπως αναφέρεται, το συμβόλαιο που έχει προτείνει στον 31χρονο διεθνή η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, φτάνει τα 1.3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Κατά την παρουσία του στον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε σε 279 παιχνίδια, μετρώντας 57 γκολ και 32 ασίστ, ενώ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και φυσικά, το τρόπαιο του Conference League.