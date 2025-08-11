Ο Ματιέ Βαλμπουενά φορά ξανά τα «ερυθρόλευκα» και ο Ολυμπιακός προσθέτει ένα κομμάτι στο «παζλ» του, για να αλλάξει το μέλλον, με «πινελιά» από το… παρελθόν.

Ήταν γνωστό εδώ και λίγο καιρό, όμως το πρωί της Δευτέρας (11/08), ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο Γάλλος σταρ γυρνά στο μέρος που αγάπησε και λατρεύτηκε, όμως σε αντίθεση με την προηγούμενη παρουσία του, αυτή τη φορά έρχεται για διαφορετικό λόγο.

Έμεινε στον Πειραιά για τέσσερα χρόνια. Αποκτήθηκε τον Ιούλιο του 2019, για να αποχωρήσει ως ένα από τα πιο αγαπημένα «ερυθρόλευκα» πρόσωπα, το καλοκαίρι του 2023.

Σε αυτό το διάστημα, αγωνίστηκε συνολικά σε 150 παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 18 γκολ και 43 ασίστ, ενώ κατέκτησε τρεις φορές το ελληνικό πρωτάθλημά και άλλη μία Κύπελλο Ελλάδας.

Αποχωρώντας από το Λιμάνι, πριν από δύο χρόνια, ο Βαλμπουενά είχε δώσει μία υπόσχεση, στο μακροσκελές αποχαιρετιστήριο γράμμα του, προς τους φίλους του Ολυμπιακού. Τον Αύγουστο του 2025, λοιπόν, είχε φτάσει η στιγμή να τηρήσει τον λόγο του.

«Ο Ολυμπιακός είναι μέρος της ζωής μου. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένα “αντίο”. Ξέρω βαθιά μέσα μου, ότι μια μέρα θα βρεθούμε ξανά». Απ’ ότι φαίνεται, αυτή η μέρα ήρθε μόλις δύο χρόνια αργότερα, με τον Βαλμπουενά να συνεχίζει ακάθεκτος, στα 40 του χρόνια.

Ο νέος ρόλος του Βαλμπουενά

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στον Πειραιά, προκειμένου να ενισχύσει τη Β ομάδα των «ερυθρολεύκων», η οποία θα αγωνίζεται στη Super League 2. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν «ποντάρει» τόσο στην αγωνιστική του συνεισφορά, όσο στην πνευματική του.

Άλλωστε, ο σκοπός της δεύτερης ομάδας των Πειραιωτών, είναι να δώσει την ευκαιρία σε νέα παιδιά της ακαδημίας, να αγωνιστούν σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό επίπεδο.

Η ποδοσφαιρική ποιότητα και οι ικανότητες του Βαλμπουενά είναι πράγματα αδιαμφισβήτητα. Για κάτι ακόμα που ξεχωρίζει, όμως, ο Γάλλος είναι η νοοτροπία νικητή που διαθέτει. Το ανταγωνιστικό πνεύμα του, που δεν του επιτρέπει να σταματήσει να παλεύει, έως ότου πετύχει τον στόχο του.

Αυτό ακριβώς είναι που θέλει ο Ολυμπιακός να αποκτήσουν και οι επόμενες γενιές ποδοσφαιριστών του. Γι’ αυτό και η επιστροφή του Ματιέ Βαλμπουενά, αλλά και του Δημήτρη Σιόβα, ήταν σαν μπήκε στο «παζλ» ένα κομμάτι από το παρελθόν, για να «κερδίσει» στο… μέλλον!

Όσον αφορά τον 40χρονο πολύπειρο ποδοσφαιριστή; Η επιστροφή του ήταν ακριβώς αυτό που περίμενε. Τα λόγια του, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, «μιλούν» από μόνα τους.

«Με απέραντη συγκίνηση και απερίγραπτη υπερηφάνεια ανακοινώνω την επιστροφή μου στον Ολυμπιακό – έναν σύλλογο που έχει χαράξει τόση χαρά και τόσες πολλές αξέχαστες στιγμές στην καρδιά μου. Το να φοράω ξανά αυτό το έμβλημα είναι ένα προνόμιο, αλλά το να έχω τώρα την ευκαιρία να μεταδώσω στη νεότερη γενιά τις αξίες που με διαμόρφωσαν είναι ένα πραγματικό δώρο. Το να τερματίζω την καριέρα μου εδώ, μαζί σας, αγαπητοί φίλαθλοι, είναι η μεγαλύτερη τιμή από όλες. Πάμε Ολυμπιακέ»!