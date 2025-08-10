Ολυμπιακός και Δημήτρης Σιόβας ξανά μαζί, μετά από 8,5 χρόνια. Ποια θα είναι η νέα «αποστολή» του 36χρονου αμυντικού;

Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή την επιστροφή του Δημήτρη Σιόβα, μετά από 8,5 χρόνια.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, μετά τις «περιπέτειες» του σε Ισπανία, Ολλανδία, αλλά και στη Λαμία γύρισε σε γνώριμα «λημέρια».

This family feeling 🫂😍 pic.twitter.com/9gTj71eQSE — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 10, 2025

Ωστόσο, θα έχει και έναν νέο ρόλο. Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, ώστε ο πολύπειρος αμυντικός να ενταχθεί στη Β’ ομάδα του κλαμπ, που ανασυγκροτήθηκε τη φετινή σεζόν και θα λάβει μέρος στη Super League 2.

Στόχος του Δημήτρη Σιόβα θα είναι να βοηθήσει τα νέα παιδιά με την εμπειρία του να εξελιχθούν. Μαζί του πολύ πιθανό να είναι και ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος έχει συζητήσει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στους Πειραιώτες.

Για την ιστορία, ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός μετράει 107 συμμετοχές με τους «ερυθρόλευκους», έχοντας κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

🔴⚪️🦁 We are Olympiacos, we always play and fight with the heart of a lion!#Olympiacos #WorldLionDay pic.twitter.com/q4FuJlNzP4 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 10, 2025

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Δημήτρη Σιόβα. Ο έμπειρος αμυντικός γεννήθηκε στη Δράμα στις 16 Σεπτεμβρίου 1988.

Το 2006 από την Ακαδημία της Ξάνθης αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα και το 2008 αποκτήθηκε από τον Πανιώνιο, απ’ όπου δόθηκε ως δανεικός στον Ιωνικό το 2009 και το 2012 ήρθε στον Ολυμπιακό και πανηγύρισε με τα ερυθρόλευκα τέσσερα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Ελλάδας. Αγωνίστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2017 όποτε και πήγε στη Leganes αρχικά ως δανεικός και το καλοκαίρι ως μεταγραφή.

Το καλοκαίρι του 2020 αποκτήθηκε από την Huesca, συνεχίζοντας έτσι στο πρωτάθλημα της Ισπανίας στη La Liga και από το 2022 μέχρι το 2024 αγωνίστηκε στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στη Fortuna Sittard. Το 2025 επέστρεψε στην Ελλάδα αγωνιζόμενος στη Super League με τη φανέλα της Λαμίας και πλέον θα αγωνίζεται και πάλι με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Δημήτρη, καλώς επέστρεψες στον Ολυμπιακό!»