Ο Ολυμπιακός κέρδισε ξανά σε φιλικό, αυτή τη φορά την Ουνιόν Βερολίνου και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στα σημεία που του άρεσαν. Τι είπε για τη διαμόρφωση του ρόστερ.

Μία «βολίδα» του Τσικίνιο αρκούσε, ώστε ο Ολυμπιακός να πάρει ακόμα μία νίκη στα φιλικά προετοιμασίας του. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κυριάρχησε επί της Ουνιόν Βερολίνου, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Οι Πειραιώτες παρουσίασαν την ίδια εικόνα με τα υπόλοιπα παιχνίδια τους, όντας αρκετά δραστήριοι στην επίθεση, πιέζοντας ψηλά τους αντιπάλους του.

Μάλιστα, στο ματς με την γερμανική ομάδα παρουσίασαν και μία πολύ βελτιωμένη εικόνα στα μετόπισθεν, αφήνοντας ικανοποιημένο τον Βάσκο τεχνικό.

🔴⚪⚽️🥅 Η γκολάρα του Τσικίνιο στο φιλικό του 𝚯𝚸𝚼𝚲𝚶𝚼 κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου! pic.twitter.com/Ko506674oh — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 9, 2025

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το πώς κυλά μέχρι στιγμής η προετοιμασία, ενώ αναφέρθηκε και στο ρόστερ που έχει στη διάθεσή του.

Ωστόσο, τόνισε πως αναμένεται να γίνουν και άλλες προσθαφαιρέσεις μέχρι την ολοκλήρωση του μεταγραφικού «παραθύρου».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ, στην κάμερα της Cosmote TV:

«Πάντα στόχος είναι η νίκη, πάντα προσπαθούμε να νικήσουμε, είναι σημαντικό το ότι φτάσαμε στην αντίπαλη περιοχή και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Αυτό το ματς ήταν το πιο ανταγωνιστικό σε αυτήν την προετοιμασία, για την Ουνιόν αυτή ήταν η παρουσίαση της ομάδας, σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα μας τα πήγε πολύ καλά.

Γενικά έχει πάει πολύ καλά η προετοιμασία, προπονηθήκαμε σε δύο διαφορετικά γήπεδο, ο καιρός ήταν με το μέρος μας, είχαμε μεγάλη τύχη με τους τραυματισμούς με εξαίρεση σήμερα. Τα πήγαμε πολύ καλά, είδα πράγματα που σε σχέση με τον προηγούμενο καιρό, είναι πολύ καλύτερα.

Δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα στο γήπεδο, δεν είναι το σημαντικό τα φιλικά αλλά να προοδεύει η ομάδα, να παίζει καλά και να αγωνίζεται με τις ιδέες που έχουμε μέσα στο γήπεδο.

Γενικά θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, δεν μου αρέσει να μιλάω με ποσοστά, σε τι βαθμό είμαι ικανοποιημένος. Θα ήθελα να έχω όλη την ομάδα, υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα έρθουν κάποια παιδιά, θα φύγουν μερικά άλλα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποιοι θα είναι στο ρόστερ».