Η ΑΕΚ προχωρά στην πρώτη της μεταγραφική προσθήκη για τον Ιανουάριο. Ποιος είναι ο 20χρονος Μάρτιν Γκεοργκίεφ, που αποκτά η «Ένωση»;

Η ενίσχυση στην άμυνα της ΑΕΚ ήταν κάτι που αποτελούσε προτεραιότητα, εν όψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, και με το βλέμμα στο μέλλον, φαίνεται πως η «Ένωση» ξεχώρισε το όνομα του Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Πρόκειται για έναν νεαρό Βούλγαρο, που αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, αλλά και ως δεξί μπακ. Σε ηλικία 20 ετών, είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Σλάβια Σόφιας, την ομάδα με την οποία αναδείχθηκε, για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Τη φετινή σεζόν, ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ έχει προλάβει να αγωνιστεί σε 20 παιχνίδια με τη Σλάβια Σόφιας, ενώ έχει πετύχει και ένα γκολ. Βάσει Transfermarkt, η χρηματιστηριακή του αξία του δεξιοπόδαρου, ύψους 185 εκατοστών αμυντικού, φτάνει στο 1.5 εκατομμύριο ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως θεωρείται ως ένα από τα wonderkid του βουλγαρικού ποδοσφαίρου.

Το «κεφάλαιο» Μπαρτσελόνα

Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως η ΑΕΚ, δεν θα είναι η πρώτη εμπειρία του νεαρού, μακριά από την πατρίδα. Την πρώτη φορά που είχε φύγει μακριά από τη Βουλγαρία, είχε ζήσει μία εμπειρία, που παρουσιάζεται στη ζωή λίγων ποδοσφαιριστών.

Κατά την περίοδο 2022-23, ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στην Μπαρτσελόνα, για να αγωνιστεί στις ακαδημίες της και συγκεκριμένα, στην Κ19!

Έτσι, είχε την ευκαιρία να ζήσει για έναν χρόνο στα «μπλαουγκράνα», ενώ μάλιστα μέτρησε και δύο συμμετοχές στο Youth League, κόντρα στην Κ19 της Μπάγερν Μονάχου και την αντίστοιχη της Βικτόρια Πλζεν. Απέναντι στους Τσέχους, είχε βρεθεί στην ίδια ενδεκάδα με τον Λαμίν Γιαμάλ!

Το ορόσημο του 2025

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Γκεοργκίεφ έχει προλάβει να αγωνιστεί σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια των εθνικών ομάδων της χώρας του.

Μέσα στο 2025, φόρεσε για πρώτη φορά και τη φανέλα της Εθνικής ανδρών, στις 14 Οκτωβρίου, μετρώντας έκτοτε συνολικά τρεις συμμετοχές.

Πλέον, ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ώστε να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ΑΕΚ.