Ο Μπαρναμπάς Βάργκα, ιδίως τη φετινή σεζόν, έχει εξελιχθεί σε μία «μηχανή γκολ» και πλέον, ετοιμάζεται για την ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ προχωρά σε μία πολύ σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής. Ο Μπαρναμπάς Βάργκα ετοιμάζεται να αφήσει τη Φερεντσβάρος και να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα».

Εδώ και μερικές ημέρες, οι Ούγγροι επέμεναν πως οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία και πλέον, φαίνεται πως βρέθηκε και η «χρυσή» τομή με τον ουγγρικό σύλλογο.

Επομένως, ο Μάρκο Νίκολιτς θα προσθέσει ακόμα ένα όπλο στη φαρέτρα του, ενώ ειδικά τη φετινή σεζόν, ο έμπειρος στράικερ είναι ιδιαιτέρως… καυτός!

Ο Μπαρναμπάς Βάργκα αποτελεί μία «μηχανή γκολ» και αυτός είναι, δεδομένα, ο κυριότερος λόγος, που έπεισε την ΑΕΚ να προχωρήσει στην απόκτησή του, τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Μέχρι στιγμής, ο 31χρονος Ούγγρος επιθετικός είναι ένας πραγματικός «killer». Έχει αγωνιστεί σε 29 ματς για το πρωτάθλημα της χώρας του, το Europa League, αλλά και τα προκριματικά του Champions League. Σε αυτά, έχει ήδη προλάβει να βρει δίχτυα σε 20 διαφορετικές περιπτώσεις!

Πώς «μεταφράζονται» οι συγκεκριμένοι αριθμοί; Ο Βάργκα χρειάζεται 106.4 λεπτά για να πετύχει κάποιο γκολ. Δηλαδή, κάτι περισσότερο από ένα ματς! Ή αλλιώς, σκοράρει 0,69 γκολ σε κάθε παιχνίδι!

Η ΑΕΚ στο πρόσωπό του φαίνεται πως βρήκε αυτό ακριβώς ήθελε, για να πλαισιώσει την ήδη υπάρχουσα επιθετική της γραμμή, αλλά και για να την βελτιώσει.