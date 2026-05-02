Σχεδόν ένα ολόκληρο πρωτάθλημα έχει ολοκληρωθεί. Ο Ολυμπιακός έχει βρει «απάντηση» απέναντι σε όλες τις ομάδες εκτός από μία με τον ΠΑΟΚ να «ξεφεύγει»!

Μετά από μία εβδομάδα με «διάλειμμα» τα Play Offs της Stoiximan Super League επιστρέφουν. Η ΑΕΚ έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που «κυνηγάει» στο -5.

Οι «ερυθρόλευκοι» αν θέλουν να έχουν ελπίδες για μείωση της διαφοράς θα πρέπει να «περάσουν» από τη Θεσσαλονίκη.

Η βαθμολογία των Play Offs της Stoiximan Super League και το πρόγραμμα έως το φινάλε Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στα Play Offs της Stoiximan Super League μετά τις νίκες ΑΕΚ και Ολυμπιακού, αλλά και το πρόγραμμα έως το φινάλε.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (02/05, 19:00), σε μία πολύ σημαντική αναμέτρηση.

Προφανώς το βαθμολογικό κομμάτι είναι αυτό που «κλέβει» τις εντυπώσεις. Όμως, υπάρχει κάτι ακόμα που σίγουρα ο Ολυμπιακός θα θέλει να καταφέρει, αφού ακόμα του λείπει η «απάντηση» απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Ολυμπιακός και η «απάντηση» που «ψάχνει»

Οι Πειραιώτες στην προηγούμενη αγωνιστική των Play Offs έμειναν στο -5 από την ΑΕΚ, αφού κατάφεραν να πάρουν το «διπλό» στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό (19/04, 0-2).

Σε ένα ματς που οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να πάρουν την πρώτη τους νίκη για τη φετινή σεζόν απέναντι στον «αιώνιό» τους αντίπαλο.

Δηλαδή, έβαλαν ακόμα ένα «τσεκ» από τις ομάαδες που έχουν αντιμετωπίσει στην Ελλάδα. Σε μία λίστα, που μόνο ένα κλαμπ έχει καταφέρει να «ξεφύγει» στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ποιo είναι αυτό; Ο ΠΑΟΚ! Ο Ολυμπιακός έχει διασταυρώσει τα «ξίφη» του με τους Θεσσαλονικείς συνολικά τρεις φορές για την αγωνιστική χρονιά που «τρέχουμε».

Ποια ήταν τα αποτελέσματα; Στο πρωτάθλημα το κλαμπ του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μία νίκη (2-1), αλλά και μία ισοπαλία (0-0).

Την ίδια ώρα, στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson είχαμε την επικράτηση από τον «Δικέφαλο του Βορρά» (0-2), που έφερε και την πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού.

Ο Ολυμπιακός οποιαδήποτε άλλη ομάδα που έχει βρει στον «δρόμο» του στην Ελλάδα έχει καταφέρει να βρει τουλάχιστον μία νίκη! Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ παραμένει η μοναδική «εξαίρεση».