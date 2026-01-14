Ο ΠΑΟΚ έστησε… πάρτι στο Φάληρο μια βραδιά του Γενάρη το 2026 και πέταξε εκτός συνέχειας Κυπέλλου τον Ολυμπιακό. Κάπως έτσι ο θεσμός θα καταλήξει σε νέο θριαμβευτή στο τέλος της διαδρομής.

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι στον προημιτελικό με τον Ολυμπιακό και κυριάρχησαν στο χορτάρι, δημιουργώντας μάλιστα και κάποιες ευκαιρίες για να διευρύνουν το προβάδισμά τους στο 2-0. Οι Πειραιώτες προβλημάτισαν με την εικόνα τους στον 100 αγώνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ισπανό τεχνικό να παραδέχεται την πιο επικίνδυνη φύση των Θεσσαλονικέων στο ματς.

Με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς κορυφαίο – ο παίκτης που έφτιαξε και τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ – οι «ασπρόμαυροι» απέδρασαν με ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που τους «φτιάχνει» ψυχολογικά και ενόψει συνέχειας. Παράλληλα με την εμφάνισή τους και το τελικό αποτέλεσμα ανάγκασαν το ματς-ορόσημο του Βάσκου τεχνικού στον πάγκο των πρωταθλητών Ελλάδας, να μετατραπεί σε εφιάλτης.

Την ίδια ώρα γύρισαν τους Πειραιώτες σε κάτι που είχαν ξεχάσει. Την εντός έδρας ήττα με πάνω από ένα γκολ διαφορά στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Η τελευταία και μοναδική μέχρι την αποψινή φορά που είχε συμβεί, ήταν στην «δύση» των playoffs της σεζόν 2023-24. Πρώτης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας. Τότε που οι «ερυθρόλευκοι» παρότι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με το γκολ του Ποντένσε, ηττήθηκαν στο τέλος με 3-1 από τον Παναθηναϊκό που βρήκε δίχττα με τπον Μπακασέτα και τον Φώτη Ιωαννίδη δις.

Εκείνη τη χρονιά και νωρίτερα μέσα στη σεζόν αλλά με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ στον πάγκο, ο Ολυμπιακός είχε χάσει με δύο γκολ ή και περισσότερα διαφοράς στην έδρα του (0-3) και πάλι από τον «αιώνιο αντίπαλό» του, στην προ Μεντιλίμπαρ εποχή.

Τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός έμεινε στο μηδέν στην έδρα του, ήταν στις αρχές της προηγούμενης σεζόν με τον Παναιτωλικό (0-0) για το πρωτάθλημα.