Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία των Play Outs της Stoiximan Super League, μετά το τέλος της 6ης αγωνιστικής.

Τα Play Outs της Stoiximan Super League δεν σταματούν και συνεχίζουν με γοργούς ρυθμούς. Περισσότερες από τις μισές αγωνιστικές αποτελούν παρελθόν, καθώς τα ματς της έκτης «στροφής» έχουν λάβει «τέλος». Ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν και τη νέα σεζόν θα είναι στη Super League 2;

Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με μεγάλη βεβαιότητα. Κι αυτό, γιατί και τα έξι κλαμπ -έστω και μαθηματικά- μπορούν να βρεθούν στις τελευταίες θέσεις.

Ακόμη «ανοιχτό» παραμένει το ζήτημα του Ατρομήτου, που με 40 βαθμούς αν και μπορεί να «πέσει» κατηγορία, θα πρέπει να έχουμε ένα «τρελό» σενάριο, που δεν μοιάζει εφικτό.

Η Κηφισιά έκανε αποφασιστικό «άλμα» για την παραμονή, καθώς μετά τη νίκη της στην έδρα του Παναιτωλικού (02/05, 0-1) έφτασε τους 34 βαθμούς.

Αντίθετα, αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να βάλει σε «μπελάδες» την ομάδα του Αγρινίου, καθώς με 31 βαθμούς είναι στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

Ο Asteras AKTOR με μία τρομερή εμφάνιση μπόρεσε να «καθαρίσει» από νωρίς τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Ατρόμητο (02/05, 4-2) και «έπιασε» τον Πανσερραϊκό.

Το κλαμπ του Ζεράρ Σαραγόσα «φλέρταρε» με την ήττα απέναντι στην ΑΕΛ (02/05, 1-1). Σε ένα ματς που μπορεί να είναι καθοριστικό για την τελική κατάταξη.

Οι Λαρισαίοι, μέχρι και το 90+9’, είχαν στα «χέρια» τους ένα σπουδαίο «τρίποντο». Όμως, ο Νίκος Καρέλης με πέναλτι μπόρεσε να κάνει το 1-1 και πλέον ο Πανσερραϊκός συνεχίζει με 28 βαθμούς, ενώ στην τελευταία θέση με 25 είναι η ΑΕΛ.

Η βαθμολογία των Play Outs της Stoiximan Super League:

Ατρόμητος 40 βαθμοί

Κηφισιά 34 βαθμοί

Παναιτωλικός 31 βαθμοί

Πανσερραϊκός 28 βαθμοί

Asteras AKTOR 28 βαθμοί