Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Λεωφόρο, επικρατώντας στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού (19/04, 0-2).
Έτσι, οι Πειραιώτες παρέμειναν στη δεύτερη θέση και στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, που επικράτησε με άνεση του ΠΑΟΚ (19/04, 3-0), κάνοντας ένα… άλμα προς την κατάκτηση του τίτλου της Stoiximan Super League.
Η βαθμολογία των Play Offs, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές διαμορφώνεται ως εξής:
- AEK 66
- Ολυμπιακός 61
- ΠΑΟΚ 58
- Παναθηναϊκός 50
Πλέον, η δράση επανέρχεται την Κυριακή 3 Μαΐου, όταν και θα διεξαχθεί η 3η αγωνιστική των Play Offs.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα έως το φινάλε:
3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (19:00)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (21:00)
4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19:30)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (19:30)
5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (19:30)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:30)
6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (19:30)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (19:30)