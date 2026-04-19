Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στα Play Offs της Stoiximan Super League μετά τις νίκες ΑΕΚ και Ολυμπιακού, αλλά και το πρόγραμμα έως το φινάλε.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Λεωφόρο, επικρατώντας στο τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού (19/04, 0-2).

Έτσι, οι Πειραιώτες παρέμειναν στη δεύτερη θέση και στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, που επικράτησε με άνεση του ΠΑΟΚ (19/04, 3-0), κάνοντας ένα… άλμα προς την κατάκτηση του τίτλου της Stoiximan Super League.

Η βαθμολογία των Play Offs, μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές διαμορφώνεται ως εξής:

AEK 66 Ολυμπιακός 61 ΠΑΟΚ 58 Παναθηναϊκός 50

Πλέον, η δράση επανέρχεται την Κυριακή 3 Μαΐου, όταν και θα διεξαχθεί η 3η αγωνιστική των Play Offs.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα έως το φινάλε:

3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (19:00)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (21:00)

4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19:30)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (19:30)

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (19:30)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:30)

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (19:30)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (19:30)