Ο Παναθηναϊκός «δοκιμάζεται» στη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Βόλο (13/12, 21:00). Σε ένα ματς, που η ομάδα της Μαγνησίας θα «κουβαλάει» και ένα πολύ δυνατό «χαρτί».

Η νέα δοκιμασία του Παναθηναϊκού στη Stoiximan Super League ακούει στο όνομα: Βόλος (13/12, 21:00).

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν στη Λεωφόρο την ομάδα της Μαγνησίας στη 14η αγωνιστική, θέλοντας να «διαγράψουν» την ισοπαλία στην έδρα της ΑΕΛ (07/12, 2-2).

Το «τριφύλλι» έχει μείνει πολύ πίσω στην… κούρσα του πρωτθαλήματος. Είναι στο -15 (με ματς λιγότερο) από τον Ολυμπιακό και γνωρίζει πως οποιαδήποτε «χασούρα» μπορεί να του «κοστίσει» μέχρι και την 4άδα.

Για αυτό και έχει πολύ μεγάλη ανάγκη την επιστροφή στις νίκες. Για να τα καταφέρει, θα πρέπει να αποφύγει το δυνατό «χαρτί» του κλαμπ του Χουάν Φεράντο.

O Bόλος ξέρει πού θα «απευθυνθεί», όταν χρειάζεται γκολ για βαθμούς! (video) Ο Βόλος πραγματοποιεί μία εξαιρετική πορεία στη Stoiximan Super League, έχοντας έναν ποδοσφαιριστή, που όταν χρειάζεται γκολ θα είναι εκεί!

Το δυνατό «χαρτί» του Βόλου

Ο Βόλος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη φετινή σεζόν και είναι από τις «εκπλήξεις» του πρωταθλήματος.

Μετά από 13 «στροφές» μετράει ήδη επτά «τρίποντα» έχοντας 22 βαθμούς! Και όχι μόνο αυτό, καθώς είναι μία από τις ομάδες, που βρίσκονται μπροστά στο σκορ για τα περισσότερα λεπτά.

Συγκεκριμένα, για 535 λεπτά είχε το προβάδισμα στα ματς του, με μονάχα τον Ολυμπιακό (575′) και τον ΠΑΟΚ (558′) να τον «ξεπερνούν».

Άλλωστε, αυτό το δείχνουν και οι νίκες του, αφού οι 6/7 ήρθαν, ενώ προηγούταν στο πρώτο ημίχρονο! Μάλιστα, μία εξ αυτών ήταν και απέναντι στον Παναθηναϊκό (01/11, 1-0) πριν από λίγες εβδομάδες.

Κι όμως, τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού «ξεπέρασαν» τα xGoals του Βόλου (video) Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε την πρώτη του ήττα στην «εποχή Ράφα Μπενίτεθ». Σε ένα ματς, που τέσσερις παίκτες του θα έπρεπε να είχαν «περισσότερα γκολ», από ότι ο Βόλος (01/11, 1-0)!

Πλέον, οι δύο ομάδες θα τα «πουν» ξανά σε λίγες ώρες, με το κλαμπ του Ράφα Μπενίτεθ να ξέρει τι πρέπει να «προσέξει».

Γιατί αν πάρει προβάδισμα ο Βόλος δύσκολα μπορείς να «ξεμπερδέψεις» μαζί του. Τουλάχιστον, αυτό δείχνουν τα αποτελέσματά του.