Ο Βόλος πραγματοποιεί μία εξαιρετική πορεία στη Stoiximan Super League, έχοντας έναν ποδοσφαιριστή, που όταν χρειάζεται γκολ θα είναι εκεί!

Όταν μιλάμε για εκπλήξεις στη Stoiximan Super League δεν πρέπει να αφήνουμε εκτός συζήτησης τον Βόλο.

Η ομάδα της Μαγνησίας πραγματοποιεί μία εξαιρετική εκκίνηση στο πρωτάθλημα. Έχει μαζέψει ήδη 21 βαθμούς και είναι κοντά στις θέσεις που «οδηγούν» στην Ευρώπη!

Τελευταίο του «θύμα» ήταν ο ΟΦΗ (30/11, 0-1) στην Κρήτη, με πρωταγωνιστή έναν ποδοσφαιριστή, που όταν η μπάλα είναι πιο… βαριά να κάνει ένα βήμα παραπάνω.

Όταν θέλει γκολ για βαθμούς ξέρει πού θα «πάει»

Ο Λάζαρος Λάμπρου τον περασμένο Γενάρη αποφάσισε να επαναπατριστεί, για χατίρι του Βόλου. Η φετινή του σεζόν έχει ξεκινήσει «μαγικά», καθώς διανύει ένα πάρα πολύ καλό «φεγγάρι».

Μετά από 12 αγωνιστικές στη Stoiximan Super League μετράει πέντε γκολ και μία ασίστ και είναι ένας από τους παίκτες που κάνουν τη… διαφορά. Τι είναι αυτό που τον «ξεχωρίσει» λίγο παραπάνω από κάθε άλλο συμπαίκτη του;

Ο Λάμπρου «έλυσε» τον πιο δύσκολο «γρίφο» του & «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό! (video) Η πρώτη ήττα του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα ήρθε στον Βόλο, με τον Λάζαρο Λάμπρου να «λύνει» έναν γρίφο, που έμοιαζε να μην έχει… απάντηση!

Το πότε σκοράρει τα γκολ του, καθώς τις περισσότερες φορές θα σημαίνει και… βαθμοί για την ομάδα του!

Απέναντι στον ΟΦΗ (29/11, 0-1) δεν ήταν η «εξαίρεση», αλλά ο… κανόνας, καθώς στο 49ο λεπτό μέτρησε το μοναδικό γκολ του ματς.

Κάτι παρόμοιο έγινε και κόντρα στον Παναθηναϊκό (01/11, 1-0), καθώς ήταν ο άνθρωπος, που «έλυσε» τον… γόρδιο δεσμό. Απέναντι στον Πανσερραϊκό (19/10, 2-1) είχε διαμορφώσει το τελικό σκορ στα… χασομέρια!

Δηλαδή, ήδη μιλάμε για εννέα βαθμούς, που ήρθαν από τα πόδια του.

Κόντρα στον Asteras AKTOR (20/09, 2-1) και την ΑΕΛ (04/10, 2-5) τα τέρματά του ήρθαν όταν οι δύο ομάδες ήταν στην απόλυτη ισορροπία!

Κι όμως, κάθε γκολ του Λάζαρου Λάμπρου μοιάζει με «χρυσάφι» για τον Βόλο, που τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα ξέρει πού θα «απευθυνθεί»…