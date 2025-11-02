Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε την πρώτη του ήττα στην «εποχή Ράφα Μπενίτεθ». Σε ένα ματς, που τέσσερις παίκτες του θα έπρεπε να είχαν «περισσότερα γκολ», από ότι ο Βόλος (01/11, 1-0)!

Ο Παναθηναϊκός «έχασε» κι άλλο έδαφος από τις πρώτες θέσεις της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν για πρώτη φορά στην «εποχή Ράφα Μπενίτεθ», απέναντι στον Βόλο (01/11, 1-0), για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

O Μπενίτεθ ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους του Παναθηναϊκού, μετά την ήττα στον Βόλο Μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή είχαμε στο τέλος του αγώνα του Βόλου με τον Παναθηναϊκό (01/11, 1-0), καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ ζήτησε συγγνώμη στους φίλους των «πρασίνων»!

Σε ένα ματς, που το «τριφύλλι» είχε ευκαιρίες, πίεσε, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Γεγονός, που φαίνεται και από τα xGoals του παιχνιδιού, καθώς τέσσερις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα έπρεπε να είχαν «περισσότερα γκολ», από τον Βόλο!

Το «παράδοξο» του Παναθηναϊκού

Η ομάδα της Μαγνησίας με «χρυσό» σκόρερ τον Λάζαρο Λάμπρου, μπόρεσε να πάρει ένα σπουδαίο «τρίποντο». Όπως θα περίμενε κανείς, η μόνιμη πηγή κινδύνου υπήρχε στις αντεπιθέσεις, γεγονός που περιορίζει τις επιθετικές λύσεις μίας ομάδας, αλλά «θωρακίζει» καλύτερα τα μετόπισθεν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο Βόλος να «τελειώσει» τον αγώνα με 0.27 xGoals, σύμφωνα με το Flashcore. Ένας αριθμός αρκετά μικρός, αλλά ικανός για να του «χαρίσει» τη νίκη!

Ένα ασυνήθιστο γεγονός θα ήταν αν ο Παναθηναϊκός είχε λιγότερα xGoals. Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν συνέβη, καθώς έφτασε τα 1.93!

Ωστόσο, ποιο είναι το πιο «παράδοξο» της υπόθεσης; Πως τέσσερις παίκτες του «ξεπέρασαν» τον Βόλο!

Ο Λάμπρου «έλυσε» τον πιο δύσκολο «γρίφο» του & «πλήγωσε» τον Παναθηναϊκό! (video) Η πρώτη ήττα του Ράφα Μπενίτεθ στην Ελλάδα ήρθε στον Βόλο, με τον Λάζαρο Λάμπρου να «λύνει» έναν γρίφο, που έμοιαζε να μην έχει… απάντηση!

Κι όμως, οι Αχμέντ Τουμπά (0.38), Τετέ (0.29), Φίλιπ Τζούρισιτς (0.45), αλλά και ο Κάρολ Σφιντέρσκι (0.53) θα έπρεπε να είχαν «περισσότερα γκολ», σε σχέση με αυτά του Βόλου!

Όμως, οι «πράσινοι» την… πάτησαν, καθώς δεν μπόρεσαν να στείλουν ποτέ την μπάλα στα δίχτυα, «σπαταλώντας» ορισμένες μεγάλες ευκαιρίες.