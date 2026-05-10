Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν πανευτυχής και το έδειξε, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά την ανατροπή κόντρα στον Παναθηναϊκό (10/05, 2-1), αλλά και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ (10/5, 1-1).

Ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, θέλησε να δώσει κάποια ξεχωριστά «ευχαριστώ», ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του για το επίτευγμα της ομάδας του.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Είναι οι πιο χαρούμενες μέρες στην καριέρα μου. Έχω κερδίσει κι αλλού τίτλους αλλά το σημερινό είναι μοναδικό. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, ήταν εξαιρετικοί όλη τη σεζόν, έδειξαν σταθερότα, το άξιζαν, με 8 βαθμούς κόντρα σε καλούς αντιπάλους.

Συγχαρητήρια στον Ριμπάλτα και τον Κώστα (σσ. τον Κώστα Σταυροθανασόπουλο). Σε όλη την ομάδα που στήριξε από την πρώτη στιγμή. Και πάντα στον Μάριο Ηλιόπουλο. Αυτό που έγινε εδώ με 15 χιλιάδες κόσμο σε κάθε προπόνηση. Είναι ο πρώτος τίτλος στην καριέρα του και το αξίζει. Το αξίζει αυτή η ομάδα με την απόλυτη σταθερότητα.

Θέλω να πω ευχαριστώ στη γυναίκα μου, στην κόρη μου και σε 30 φίλους που είναι εδώ για στήριξη από την αρχή. Οι οπαδοί είναι σπέσιαλ, κάτι διαφορετικό. Σημαντική η αναγνώριση από το κοινό. Η κακή πλευρά της προπονητικής είναι πως σκεφτόμαστε ήδη το αύριο. Νέα σεζόν θα έχουμε νέους στόχους. Να περάσουμε στο Champions League. Ειμαι χαρούμενος για όλους. Απόψε θα το γιορτάσουμε. Οι δυο αλλαγές βοήθησαν πολύ. Ειναι θέμα ομαδικής προσπάθειας, πολύ μεγάλη προσπάθεια και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε πρωταθλητές».