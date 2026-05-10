Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να «μπλοκάρει» τακτικά τους τελευταίους δύο μήνες.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία σπουδαία νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα, που τον βοήθησε να φτάσει τους Πειραιώτες στους 61 βαθμούς και να «πατήσει» στη δεύτερη θέση της Stoiximan Super League.

Στην 4η «στροφή» των Play Offs του ελληνικού πρωταθλήματος, οι Θεσσαλονικείς θα επιχειρήσουν να πάρουν το «τρίποντο», ώστε να πάρουν ισχυρό προβάδισμα στο «κυνήγι» για ένα εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League.

Παράλληλα, φυσικά, σε περίπτωση που περάσουν νικηφόρα από το «Γ. Καραϊσκάκης» θα καταφέρουν να παραμείνουν «ζωντανοί» και στη «μάχη» για τον τίτλο.

Πάντως, για να γίνει αυτό, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να βρει τη λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα τους τελευταίους δύο μήνες.

Για την ακρίβεια, το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει φτάσει σε δύο διαδοχικά νικηφόρα αποτελέσματα από τις αρχές Μαρτίου.

Τότε, οι «ασπρόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 2-0 του Αστέρα στην Τούμπα, την 1η Μαρτίου, ενώ έπειτα κέρδισαν και την Κηφισιά (04/03, 1-4), στην εκτός έδρας εξ αναβολής αναμέτρηση για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Έκτοτε, δεν έχουν καταφέρει να «χαμογελάσουν» σε δύο διαδοχικά ματς. Κάτι που θέλουν σίγουρα να αλλάξουν άμεσα.