Ο Ολυμπιακός μετρά αρκετά 0-0 τη φετινή σεζόν, με τους συνολικούς του αριθμούς να «ξεφεύγουν».

Ο Ολυμπιακός «έχασε» έδαφος, λίγο πριν την έναρξη των Play Offs της Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες, παρά το γεγονός ότι έφτασαν σε 35 τελικές προσπάθειες, έμειναν στο 0-0 με την ΑΕΛ (22/03), στο Γ. Καραϊσκάκης, την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Κάπως έτσι, είναι στη δεύτερη θέση με την έναρξη των Play Offs και στο -2 από την ΑΕΚ, που βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Το 0-0 εμφανίζεται, φέτος, για έκτη φορά ως τελικό αποτέλεσμα σε αγώνα του Ολυμπιακού, σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει πως έχει μάθει να κρατά τον αντίπαλο μακριά από την εστία της, αλλά παράλληλα, πολλές φορές «μπλοκάρει» όσον αφορά την αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Τα 9 γκολ που έγιναν… 0!

Για να το κατανοήσουμε λίγο καλύτερα, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στους συνολικούς αριθμούς που έχει ο Ολυμπιακός, σε αυτά τα έξι παιχνίδια που έχει μείνει στο 0-0.

Αρχικά, πέραν του αγώνα με την ΑΕΛ, με αυτό το σκορ ολοκληρώθηκαν και τα παιχνίδια των «ερυθρολεύκων» κόντρα σε ΠΑΟΚ, Λεβαδειακό και Άρη για την Stoiximan Super League, αλλά και με Πάφο και Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League.

Συνολικά, σε αυτές τις έξι αναμετρήσεις, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε 117 τελικές προσπάθειες. Ωστόσο, μόλις οι 21 εξ αυτών ήταν εντός εστίας! Πρόκειται για ένα ποσοστό, που «μεταφράζεται» μόλις σε 17,94%, αποδεικνύοντας έτσι το πρόβλημα που υπάρχει ως προς την αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, τα xGoals του Ολυμπιακού σε αυτά τα έξι 0-0 «αγγίζουν» τα 9.05! Κι όμως, από αυτά το τελικό αποτέλεσμα ήταν… μηδέν.

Το δίχως άλλο, ο συγκεκριμένος τομέας χρήζει άμεσης βελτίωσης στους Πειραιώτες, προκειμένου να αλλάξουν την εικόνα τους επιθετικά στα επερχόμενα Play Offs.