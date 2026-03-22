Ο Ολυμπιακός δημιούργησε, είχε ευκαιρίες, αλλά ο φωτεινός πίνακας του σκορ έδειξε 0-0 (22/03) απέναντι στην ΑΕΛ!

Ο Ολυμπιακός «στραβοπάτησε». Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να είναι ακόμα και πρώτοι στη βαθμολογία της Stoiximan Super League, πριν την έναρξη των Play Offs.

Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να κερδίσουν στην 26η αγωνιστική την ΑΕΛ (22/03, 0-0). Γι’ αυτό και η ΑΕΚ θα είναι στην πρώτη θέση, έχοντας 60 βαθμούς, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» στο -2, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί στο -3 από την κορυφή.

Η αλήθεια είναι πως το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολλές ευκαιρίες.

Δημιούργησε, απείλησε, αλλά όλες οι προσπάθειες ή κατέληγαν άουτ ή «έπεφταν» επάνω στον Θοδωρή Βενετικίδη, που ήταν σε εξαιρετικό βράδυ.

Γι’ αυτό και μείναμε στο 0-0, ακόμα και αν οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το πιο «ζωηρό» επιθετικό τους παιχνίδι.

Το κοντέρ σταμάτησε στις 35 τελικές για τον Ολυμπιακό! Ένας αριθμός υπερβολικά μεγάλος, πόσω μάλλον αν σκεφτούμε πως δεν είχαμε κάποιο γκολ.

Την ίδια ώρα, από αυτές τις προσπάθειες οι επτά κατέληξαν στην εστία, οι έξι ήταν μεγάλες ευκαιρίες. Yπήρχε ένα δοκάρι, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν συνολικά 2.58 xGoals! Ο αριθμός ευκαιριών ήταν πάρα πολύ μεγάλος.

Για την ακρίβεια, ο μεγαλύτερος που έχουμε δει φέτος από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αφού «ξεπέρασε» τις 32 τελικές που είχε απέναντι στον ΟΦΗ (06/12, 3-0), μόνο που σε εκείνη την περίπτωση είχαμε δει και τρία γκολ από τους Πειραιώτες.

Και όχι κανένα, όπως έγινε στην τελευταία «στροφή» του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να τα… χαλάει πολλές φορές στην τελική προσπάθεια.