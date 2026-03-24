Δείτε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα στα Play Offs της Stoiximan Super League, για τις θέσεις 1-4.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των Play Offs της Stoiximan Super League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/03).

Η πρώτη αγωνιστική θα φέρει τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο με την ΑΕΚ στο Γ. Καραϊσκάκης, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.

Όσον αφορά την τελευταία αγωνιστική, με το πρόγραμμα να αντιστρέφεται, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Ολυμπιακό, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίζει στη Λεωφόρο με τον ΠΑΟΚ.

Δείτε το πρόγραμμα για τα Play Offs στις θέσεις 1-4:

1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου): Ολυμπιακός-ΑΕΚ & ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου): ΑΕΚ-ΠΑΟΚ & Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (2-3 Μαΐου): Παναθηναϊκός-ΑΕΚ & ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9-10 Μαΐου): ΑΕΚ-Παναθηναϊκός & Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαΐου): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός & ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαΐου): ΑΕΚ-Ολυμπιακός & Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League: