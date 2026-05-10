Στη μέση της διαδρομής των φετινών Play Offs της Stoiximan Super League, η ΑΕΚ προηγείται και βρίσκεται «αγκαλιά» με τον τίτλο.

Την ίδια ώρα, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στον Ολυμπιακό άλλαξαν τα δεδομένα και για την 2η θέση, αφού οι Θεσσαλονικείς απέκτησαν προβάδισμα.

Συγκεκριμέμα, εάν έληγε τώρα το πρωτάθλημα, οι Πειραιώτες θα ξεκινούσαν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League

Κι αυτό, γιατί ο ΟΦΗ έχει πάρει το «καλό εισιτήριο» και είναι στα Play Offs.  

Το αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης έφερε την ΑΕΚ ένα… βήμα πιο κοντά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πλέον, είναι στο +6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και υπάρχει ένα σενάριο που θα έχουμε πρωταθλήτρια από την 4η αγωνιστική.  

Πώς θα συμβεί αυτό; Αρχικά, θα πρέπει η «Ένωση» να κερδίσει τον Παναθηναϊκό (10/05, 19:30) στην Allwyn Arena.  

Την ίδια ώρα, θα πρέπει να ρίχνει «ματιές» και στο Γ. Καραϊσκάκης, καθώς θα θέλει ισοπαλία, ώστε να είναι στο +8 με δύο αγωνιστικές να απομένουν.  

Σε οποιαδήποτε άλλο σενάριο θα πρέπει να περιμένουμε, αφού εκκρεμεί ένας ολόκληρος γύρος για τα Play Offs.  

Παράλληλα, η τέταρτη θέση δεν μπορεί να αλλάξει με τον Παναθηναϊκό να «κλειδώνει» την ευρωπαϊκή του παρουσία, μέσω του 2ου γύρου των προκριματικών του Conference League.  

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:  

  1. ΑΕΚ 67 βαθμοί  
  1. ΠΑΟΚ 61 βαθμοί  
  1. Ολυμπιακός 61 βαθμοί  
  1. Παναθηναϊκός 51 βαθμοί 