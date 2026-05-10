Η ΑΕΚ έχει μάθει να «υπερασπίζεται» καλά την έδρα της στις τελευταίες «μονομαχίες» της με τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό (10/05, 19:30) στην Allwyn Arena, στοχεύοντας στη νίκη που θα την φέρει μία… ανάσα από την κατάκτηση της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «κόλλησε» στο μηδέν στην αναμέτρηση της Λεωφόρου για την 3η αγωνιστική, κάτι που θέλει να βελτιώσει στο «σπίτι» της.

Από την άλλη, οι «πράσινοι» γνωρίζουν πως δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο από την 4η θέση του πρωταθλήματος στη φετινή σεζόν.

Παράλληλα, όμως, έρχονται αντιμέτωποι και ένα… αρνητικό σερί, που «τρέχουν» στις τελευταίες τους επισκέψεις στην έδρα της ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μόλις μία ήττα στα τελευταία δέκα παιχνίδια που υποδέχθηκαν τον Παναθηναϊκό. Αυτή ήρθε τον περασμένο Μάιο, όταν το «τριφύλλι» πέρασε νικηφόρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ανατρέποντας μάλιστα το σκορ (1-2), χάρη στα γκολ των Ουναΐ και Σφιντέρσκι.

Αυτή είναι και η μοναδική εξαίρεση στα τελευταία 10 Αθηναϊκά ντέρμπι που έχουν διεξαχθεί στην έδρα της ΑΕΚ. Σε αυτά, από τον Απρίλιο του 2021 έως τώρα, η «Ένωση» μετρά συνολικά πέντε νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.