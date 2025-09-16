Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση του αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια. Ποιο προφίλ αναζητά το «τριφύλλι»;

Τον επόμενο άνθρωπο που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας αναζητά ο Παναθηναϊκός, μετά το «διαζύγιο» με τον Ρουί Βιτόρια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποτελεί «παρελθόν» από το πρωί της Δευτέρας (15/09), έπειτα από ένα αρκετά άσχημο ξεκίνημα στη φετινή Stoiximan Super League.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, το «τριφύλλι» θα παραταχθεί σίγουρα με υπηρεσιακό προπονητή, απέναντι στην Athens Kallithea (17/09), για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Το ίδιο θα επαναληφθεί, κατά πάσα πιθανότητα, και στο ντέρμπι «αιωνίων» της Λεωφόρου με τον Ολυμπιακό, για την 4η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός κινείται ήδη για την εύρεση του διαδόχου του Ρουί Βιτόρια και μέσα στις επόμενες μέρες, αναμένεται να κάνει την κίνησή του.

Το «προφίλ» του νέου προπονητή

Οι άνθρωποι των «πρασίνων» φαίνεται πως έχουν ένα συγκεκριμένο «πλάνο», ως προς τον άνθρωπο που θα αναλάβει τα ηνία του συλλόγου, για το υπόλοιπο της σεζόν.

Συγκεκριμένα, αναζητούν έναν τεχνικό, που θα έχει αποδείξει ήδη την αξία του, στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έναν προπονητή εγνωσμένης αξίας, με μεγάλη εμπειρία στους πάγκους ομάδων.

Ουσιαστικά, η επιθυμία είναι να έρθει ένας προπονητής, που θα καταφέρει να κερδίσει τόσο τους παίκτες, όσο και τους φιλάθλους, ήδη από την πρώτη μέρα, που θα «καθίσει» στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Σε αυτό το «μοτίβο», έστω κι αν είναι αρκετά δύσκολη περίπτωση, ταιριάζει και το όνομα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ο οποίος έχει «συνδεθεί» τις τελευταίες ώρες με τους «πράσινους».

Μένει να φανεί πώς θα κινηθεί, τελικά, ο Παναθηναϊκός, για την κάλυψη της θέσης του προπονητή του.