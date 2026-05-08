Πολύ άτυχος στάθηκε ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, που μέσα σε 6.5 χρόνια περνάει ξανά την πόρτα του χειρουργείου, για τον ίδιο τραυματισμό.

Το απόλυτο «σοκ» στον Ολυμπιακό. Λίγες ημέρες, πριν τη «μονομαχία» με τον ΠΑΟΚ (07/05, 19:30) οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα δυσάρεστο νέο.

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι είχε ενοχλήσεις, έπειτα από την προπόνηση της Πέμπτης (07/05). Αμέσως, έκανε εξετάσεις, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού. Επομένως, θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι μήνες.

Ο τραυματισμός του είναι στο ίδιο γόνατο, που είχε χτυπήσει και τον Οκτώβριο του 2024, στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό.

Η -τότε- «ζημιά» είχε στερήσει στον Γιουσούφ Γιαζίτσι όλη τη σεζόν 2024-25, καθώς έμεινε στα «πιτς».

Τη φετινή αγωνιστική χρονιά έπαιξε συνολικά 27 φορές με τη φανέλα των Πειραιωτών, έχοντας συνολικά επτά γκολ και έξι ασίστ.

Ωστόσο, η ατυχία τού «χτύπησε» ξανά την πόρτα, όχι για δεύτερη, αλλά για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Κι όμως, ο Γιουσούφ Γιαζίτσι θα κληθεί να «ξεπεράσει» τον ίδιο τραυματισμό για τρίτη φορά, μέσα σε -κάτι λιγότερο- από 6.5 χρόνια.

Στις 21 Δεκεμβρίου του 2019 και αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Λιλ είχε υποστεί ρήξη χιαστού σε έναν αγώνα απέναντι στη Μονακό.

Μετά μέσα σε λιγότερο από επτά χρόνια, στάθηκε άτυχος ακόμα δύο φορές, με τον Ολυμπιακό να «χάνει» μία πολύτιμη λύση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

