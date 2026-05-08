Η ατυχία «χτύπησε» ξανά την πόρτα του Γιουσούφ Γιαζίτσι, με τον Ολυμπιακό να «χάνει» έναν παίκτη που λειτουργούσε με «μαθηματική ακρίβεια».

Για ακόμα μία σεζόν ο Γιουσούφ Γιαζίτσι ήταν πολύ άτυχος. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός είχε ενοχλήσεις στην προπόνηση της Πέμπτης (07/05) και πήγε απευθείας για εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα, καθώς έδειξαν ρήξη χιαστού. Μάλιστα, η «ζημιά» είναι στο ίδιο γόνατο, που είχε τραυματιστεί και στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό.

Αυτή θα είναι συνολικά η τρίτη φορά που ο Γιουσούφ Γιαζίτσι θα διασχίσει τον «Γολγοθά» της δύσκολης αποθεραπείες, μέσα σε 6.5 χρόνια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι μιλάμε για μία σημαντική απουσία για τους Πειραιώτες, εν όψει της τελευταίας «στροφής» του πρωταθλήματος.

Μπορεί να μην είχε βασικό ρόλο στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά μιλάμε για έναν παίκτη που «λειτουργούσε» με «μαθηματική ακρίβεια».

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιουσούφ Γιαζίτσι τις περισσότερες φορές που ήταν στον αγωνιστικό χώρο μπορούσε να φωνάξει «παρών».

Οι αριθμοί του είναι αρκετοί, ώστε να καταλάβουμε το πόσο «χρήσιμος» μπορούσε να φανεί σε ορισμένες περιστάσεις. Σε 27 εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο απολογισμός του ήταν επτά γκολ και έξι ασίστ.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα μεγάλο «αλλά». Οι περισσότερες συμμετοχές του ήταν από τον πάγκο. Επομένως, δεν είχε και πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, καθώς ήταν στο χορτάρι συνολικά 737 λεπτά.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Γιουσούφ Γιαζίτσι είχε ένα γκολ ή μία ασίστ κάθε 56’, που έπαιζε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Όμως, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα χρειαστεί να «στερηθεί» τον ποδοσφαιριστή του, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τον Τούρκο μεσοεπιθετικός να είναι άτυχος, για ακόμα μία φορά στην καριέρα του.