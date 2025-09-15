Μετά το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Ρουί Βιτόρια στην Πορτογαλία αναφέρουν τους λόγους, για τους οποίους ήρθε αυτή η απόφαση.

Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό «έσκασαν» σαν… βροχή. Ο Ρουί Βιτόρια αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία μετά την εκτός έδρας ήττα από την Κηφισιά (14/09, 3-2) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Λίγες ώρες αργότερα, στην Πορτογαλία μεταδίδουν τις πληροφορίες, πίσω από αυτό το «διαζύγιο».

Σύμφωνα με την «O’ JOGO», ο 55χρονος τεχνικός είχε πολλά παράπονα. Παράλληλα, είχε έρθει σε «ρήξη», με τη διοίκηση του «τριφυλλιού». Aυτό είχε να κάνει με το μεταγραφικό «παζάρι» του καλοκαιριού.

«Τέλος» ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, όπως έγινε γνωστό, μετά από ανακοίνωση των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα, το ιβηρικό Μέσο αναφέρει ότι ενώ ο Σίριελ Ντέσερς προστέθηκε στο ρόστερ, ήταν τρίτη επιλογή του Ρουί Βιτόρια.

Μπροστά του ήταν οι Μεχντί Ταρέμι, αλλά και ο Σιμόν Μπάνζα. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως οι Μίλος Πάντοβιτς, Βισέντε Ταμπόρδα και Ανάς Ζαρουρί δεν ήταν δικές του εισηγήσεις.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «O’ JOGO»:

«Ο Ρουί Βιτόρια αποχώρησε από τη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού σήμερα το πρωί. Με απόφαση που ελήφθη κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ του προπονητή και του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού συλλόγου.

Ο Πορτογάλος είχε από καιρό διαφωνίες με τη διοίκηση του συλλόγου της Αθήνας, ιδιαίτερα λόγω της έλλειψης ποιοτικών ενισχύσεων. Κατά την άποψή του, οι παίκτες που ήρθαν δεν είναι τόσο καλοί όσο αυτοί που έφυγαν.

Οι παίκτες που έφυγαν για την Σπόρτινγκ, για παράδειγμα, αντιπροσώπευαν τις μεγαλύτερες πωλήσεις που είχε πραγματοποιήσει ποτέ ο Παναθηναϊκός, παρέχοντας στον σύλλογο (μαζί με την πώληση του Μαξίμοβιτς) κέρδος 39 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Σίριελ Ντεσέρς, ο τρίτος επιθετικός επιλογής του Ρούι, προσλήφθηκε για την επίθεση. Σύμφωνα με την O JOGO, προτεραιότητα του προπονητή ήταν να υπογράψει τον Ταρέμι ​​(ο οποίος έφυγε για τον αντίπαλο Ολυμπιακό) ή, εναλλακτικά, τον Μπάνζα.

Από την άλλη πλευρά, τρεις από τους παίκτες που έφτασαν στον σύλλογο (Ανάς Ζαρούρι, Μίλος Πάντοβιτς και Βιθέντε Ταμπόρντα) δεν ήταν επιλογές του προπονητή».