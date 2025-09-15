Ρουί Βιτόρια και Παναθηναϊκός έλυσαν τη συνεργασία τους και ο πρώτος, αποχώρησε χωρίς να αποχαιρετήσει τους παίκτες.

Παναθηναϊκός και Ρουί Βιτόρια δεν συνεχίζουν πλέον μαζί, καθώς από το πρωί της Δευτέρας (15/9) λύθηκε η συνεργασία του με τον σύλλογο. Ο Πορτογάλος τεχνικός «πλήρωσε» το κακό ξεκίνημα του «τριφυλλιού» στο πρωτάθλημα, όπου μετά από δύο αγωνιστικές έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό.

Έτσι, έπειτα από έντεκα μήνες, ο Παναθηναϊκός προχωρά χωρίς τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο. Μάλιστα, το πρωί της ίδιας μέρας επισκέφθηκε το προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» προκειμένου να μαζέψει τα προσωπικά του αντικείμενα, αφού είχε ήδη οριστικοποιηθεί το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό.

«Τέλος» ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, όπως έγινε γνωστό, μετά από ανακοίνωση των «πρασίνων».

Αξιοσημείωτο είναι πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του, που πήγαν στο Κορωπί το μεσημέρι, αφού τακτοποίησαν τα πράγματά τους, αποχώρησαν χωρίς να περιμένουν τους ποδοσφαιριστές που θα έκαναν προπόνηση το απόγευμα, ώστε να τους αποχαιρετήσουν. Έφυγαν σιωπηλά, χωρίς καμία κουβέντα.

Η τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι παρόμοιο στον Παναθηναϊκό ήταν τον Μάιο του 2021, με την απομάκρυνση του Λάζλο Μπόλονι.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».