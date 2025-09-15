Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, όπως έγινε γνωστό, μετά από ανακοίνωση των «πρασίνων».

O Παναθηναϊκός βγαίνει στην αγορά για την αναζήτηση προπονητή, καθώς ανακοίνωσε το «τέλος» της συνεργασίας της με τον Ρουί Βιτόρια.

Μετά τα δύο «στραβά» αποτελέσματα στη Stoiximan Super League οι «πράσινοι» αποφάσισαν να… τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Ωστόσο, ο χρόνος δεν είναι «σύμμαχός» τους, καθώς ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (21/09, 21:00), αλλά και η πρώτη «αποστολή» στη League Phase του Europa League.

Στον «αέρα» το μέλλον του Βιτόρια: Πολύ πιθανό να υπάρξουν άμεσες εξελίξεις Το μέλλον του Ρουί Βιτόρια είναι στον «αέρα» και μπορεί πολύ σύντομα να έχουμε εξελίξεις στον Παναθηναϊκό!

Μετά το ματς με την Κηφισιά (14/09, 3-2) το κλίμα ήταν πολύ «βαρύ» και το μέλλον του Ρουί Βιτόρια ήταν στον «αέρα». Ωστόσο, το «τριφύλλι» αποφάσισε να «τρέξει» τις διαδικασίες και ανακοίνωσε το επίσημο «διαζύγιο».

Πλέον, μένει να φανεί αν θα… προλάβει τον χρόνο ή θα πορευτεί με υπηρεσιακό τεχνικό το επόμενο διάστημα.

Να υπενθυμίσουμε, πως ο Ρουί Βιτόρια είχε κάνει «ντεμπούτο» στον Παναθηναϊκό τον περασμένο Νοέμβριο. Έκτοτε έχει καθίσει στον πάγκο του «τριφυλλιού» 43 φορές, καταφέρνοντας την περασμένη σεζόν να τερματίσει στη 2η θέση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».