Από το… πουθενά ο Σάσα Ταβολιέρι έριξε ένα όνομα στο «τραπέζι» της ΑΕΚ! Όλα δείχνουν ότι η «Ένωση» έχει «ξεχωρίσει» τον Χακίμ Σαχάμπο, σε μία υπόθεση, που «δείχνει» τις προθέσεις της στις μεταγραφές.

Η ΑΕΚ ήταν γνωστό, πως είναι στην αγορά, για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή στον χώρο του κέντρου. Σύμφωνα, με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, ο «εκλεκτός» της είναι ο Χακίμ Σαχάμπο!

Μιλάμε για έναν παίκτη, που αυτή τη στιγμή είναι στη Σταντάρ Λιέγης, αλλά είναι και διεθνής, με την εθνική Ρουάντας.

Βλέπει τον κόσμο από τα 185 εκατοστά, η χρηματιστηριακή του αξία είναι στο 1.500.000 ευρώ, ενώ παίζει κυρίως στο «6». Έχουμε να κάνουμε, με ένα πολύ εξελίξιμο ποδοσφαιριστή, καθώς πρέπει να σκεφτούμε πως καλά-καλά δεν έχει «κλείσει» τα 21 του!

Επομένως, αν επιβεβαιωθεί ο Σάσα Ταβολιέρι, τότε η ΑΕΚ μάς «δείχνει» τις προθέσεις της, σε ό,τι αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό της.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρι:

«ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Η ΑΕΚ πάει για τον Χακίμ Σαχάμπο!

Ο ελληνικός σύλλογος και η Σταντάρ ντε Λιέγης βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη μόνιμη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή από τη Ρουάντα, με στόχο μια συμφωνία μεταξύ 1 και 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Σαχάμπο άνοιξε την πόρτα».

🔴 EXCLUSIF – L’AEK Athènes fonce sur Hakim Sahabo !



🟡⚫️ Le club grec et le Standard de Liège sont en discussions avancées pour le transfert définitif du Rwandais autour d’un deal entre €1M et €2M.



🇷🇼 Sahabo a ouvert la porte. #mercato #RSCL #JPL #aekfc pic.twitter.com/QCwPwTDZUL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 29, 2026

«Ένας τώρα, ένας το καλοκαίρι»

Δεν πάει πολύς καιρός, από όταν ο Μάρκο Νίκολιτς είχε τονίσει πως θα αποκτηθεί άμεσα ένας χαφ. Αυτό είχε γίνει, πριν λίγα 24ωρα, στη συνέντευξη Τύπου, μετά το ματς με τον Asteras AKTOR (24/01, 0-1).

Παρ’ όλα αυτά, είχε κάνει γνωστή και μία σημαντική λεπτομέρεια. Ποια ήταν αυτή; Πως η ΑΕΚ θα πάει, για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή και έναν που έχει περισσότερες «παραστάσεις» τον Γενάρη, αλλά και το καλοκαίρι.

Ωστόσο, είχε υπογραμμίσει πως μονάχα ένας θα έρθει σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Επομένως, αν ο Χακίμ Σαχάμπο φορέσει τα «κιτρινόμαυρα» γνωρίζουμε ήδη, ότι η «Ένωση» θα «κλείσει» το κεφάλαιο χαφ, μέχρι το καλοκαίρι.

Και τότε, θα προσπαθήσει να αποκτήσει έναν πιο έμπειρο παίκτη, που έχει «ζήσει» περισσότερες φορές, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ. Υπάρχουν δυο δρόμοι. Είτε θα πάρουμε έναν παίκτη game changer που να κάνει τη διαφορά ή έναν παίκτη με μέλλον. Έναν θα πάρουμε τώρα και έναν το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχω ακόμα έναν παίκτη στη διάθεση μου».