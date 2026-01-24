Όπως τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς η ΑΕΚ «περιμένει» μεταγραφή, πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (01/02, 21:00), έχοντας να διαλέξει ανάμεσα σε «δύο δρόμους».

Θα έχουμε μεταγραφή στην ΑΕΚ τις επόμενες ημέρες;

Καθόλου απίθανο, τουλάχιστον με αυτά που ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου στο ματς με τον Asteras AKTOR (24/01, 0-1), για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν το «τρίποντο» στην Αρκαδία, με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει και τον Θωμά Στρακόσια να πραγματοποιεί μία «μαγική» επέμβαση στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, στο τέλος του ματς ο προπονητής της «Ένωσης» αποκάλυψε πως πιθανότατα θα υπάρξει μεταγραφή πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (01/02, 21:00). Δηλαδή, σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, εξήγησε τους «δύο δρόμους» σε ό,τι αφορά τον παίκτη, ο οποίος θα αποκτηθεί.

Θα μιλάμε για έναν αμυντικό χαφ, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα το status του. Όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, είτε θα είναι ένας παίκτης που θα κάνει τη διαφορά ή κάποιος που είναι ανερχόμενος και θα είναι σε νεαρή ηλικία.

Η μία περίπτωση θα έρθει σε λίγες ημέρες στην ΑΕΚ, ενώ η άλλη θα γίνουν προσπάθειες για το καλοκαίρι. Όμως, έγινε ξεκάθαρο πως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν βγει στην αγορά και ρίχνουν… ματιές, αλλά και πιθανότατα έχουν «ξεχωρίσει» και ορισμένους παίκτες.

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ. Υπάρχουν δυο δρόμοι. Είτε θα πάρουμε έναν παίκτη game changer που να κάνει τη διαφορά ή έναν παίκτη με μέλλον. Έναν θα πάρουμε τώρα και έναν το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχω ακόμα έναν παίκτη στη διάθεση μου».