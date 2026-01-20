Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καταφέρει να πάρει από τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς σε πέντε ματς, όσα είχε προσφέρει σε ενάμιση χρόνο στην ΑΕΚ.

Ήταν Ιανουάριος του 2024, όταν στο φινάλε των μεταγραφών ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έγινε παίκτης της ΑΕΚ, έναντι 4.000.000 ευρώ. Έως και σήμερα, το συγκεκριμένο ποσό τον τοποθετεί στην 4η θέση της λίστας με τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της «Ένωσης».

Η προσαρμογή του στην ΑΕΚ δεν αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση, παρά τις υψηλές προσδοκίες, ειδικά μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις ως αντίπαλος της με τη φανέλα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Credits: Intime

Από τον Ιανουάριο του 2024 έως το καλοκαίρι του 2025, δηλαδή μέσα σε ενάμιση χρόνο, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς μετρούσε 33 εμφανίσεις στη Stoiximan Super League. Σε αυτό το χρονικό διάστημα αναζητούσε τα πατήματά του, αφού καλά-καλά δεν είχε γίνει ξεκάθαρο ποια θέση του ταίριαζε περισσότερο, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα είχε παραγκωνιστεί από τον Ματίας Αλμέιδα, τότε προπονητή της ΑΕΚ.

Στα ματς που είχε «πάρει», έως την άφιξη του Μάρκο Νίκολιτς, είχε σκοράρει πέντε φορές και είχε μοιράσει τρεις ασίστ. Και στην εποχή του Σέρβου κόουτς, πάντως, τα πράγματα δεν εξελίσσονταν ιδιαίτερα καλά στην αρχή, έως ότου είχε την έμπνευση να του δώσει έναν ρόλο: αυτόν που τον τοποθετεί περισσότερο στο δεξί άκρο του κέντρου/επίθεσης.

Από την 13η αγωνιστική της φετινής Stoiximan Super League και εκείνα τα 5′ που αγωνίστηκε στο 4-1 επί του Ατρομήτου, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς δεν ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος.

Στο αμέσως επόμενο ματς αναδείχθηκε ως απόλυτος πρωταγωνιστής: σκόραρε δύο φορές και μοίρασε μία ασίστ.

Απέναντι στον ΟΦΗ, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς βρήκε ξανά δίχτυα και για πρώτη φορά στην επαγγελματική του καριέρα σκόραρε σε τρεις σερί αγωνιστικές πρωταθλήματος!

Πάντως, ακόμα κι αν δεν σκόραρε στα ματς που ακολούθησαν, απέναντι σε Άρη και Παναθηναϊκό, «έφτιαξε» γκολ για τους συμπαίκτες του.

Κάπως έτσι, μέσα σε πέντε αγωνιστικές έχει τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ, δηλαδή απέχει μόλις ένα γκολ από την ισοφάριση όσων είχε πετύχει σε ενάμιση χρόνο στην ΑΕΚ, πριν την έλευση του Μάρκο Νίκολιτς!

Παράλληλα, είναι 2ος σε μία άκρως κολακευτική λίστα: αυτή των παικτών που χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να σκοράρουν στη Stoiximan Super League! Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς χρειάζεται 85′ κατά μέσο όρο, μετά τα 4 γκολ του σε 340′ περίπου. Μόνο ο Ταρέμι -που αγωνίζεται ως σέντερ φορ- χρειάζεται λιγότερα (69′).

Εξετάζοντας τις επιδόσεις μόνο στο ρόστερ της ΑΕΚ, είναι 2ος σκόρερ της, μαζί με τον Ορμπελίν Πινέδα που έχει σκοράρει επίσης τέσσερα γκολ και πίσω μόνο από τον Λούκα Γιόβιτς που έχει 11 γκολ στο πρωτάθλημα. Το ίδιο και στις ασίστ, όπου ισοβαθμεί με τον Πέτρο Μάνταλο (3) και είναι πίσω μόνο από τον Λάζαρο Ρότα (5).

Όσον αφορά τη συχνότητα σκοραρίσματος στην ΑΕΚ, ωστόσο, είναι μόνο πρώτος και με διαφορά μάλιστα: ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς χρειάζεται 85′, ο Λούκα Γιόβιτς 108′, ενώ ο Φραντζί Πιερό ακολουθεί με 268′!

Η μεταμόρφωσή του, λοιπόν, τόσο στο «μάτι», όσο και στα στατιστικά του, είναι εντυπωσιακή. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς είναι μία «εσωτερική μεταγραφή» για την ΑΕΚ, χάρις τη διαχείριση του Μάρκο Νίκολιτς και τη μεταξύ τους επικοινωνία. Και κάπως έτσι, μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της ΑΕΚ, αρχίζει να αποδίδει «καρπούς».