Η ΑΕΚ τα έβαλε με την Ευρωλιγκάτη Άλμπα υπό το βλέμμα του ποδοσφαιρικού τμήματος που γούσταρε με τον κόσμο στη Sunel Arena.

Η 2η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League περιλάμβανε για την ΑΕΚ ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια στον δρόμο για τα προημιτελικά.

Οι μέχρι πρότινος Ευρωλιγκάτη Άλμπα Βερολίνου ήρθε στην θοδυβώδη Sunel Arena για το 2/2, με τους παίκτες όμως του Ντράγκαν Σάκοτα – χωρίς τον Νάναλι που δεν ήταν διαθέσιμος – να έχουν στο πλευρό τους και μερικούς ακόμα «κιτρινόμαυρους» υποστηρικτές.

Η ποδοσφαιρική ΑΕΚ στο πλευρό της μπασκετικής. Πλήθος κόσμου από το αγωνιστικό τμήμα της «στρογγυλής θεάς» έδωσε το «παρών» στη Sunel Arena το βράδυ της Τετάρτης (28/1) για να φωνάξει για την παρέα του Μπάρτλεϊ στην πολύ δύσκολη συνάντηση απέναντι σε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Από τον Νίκολιτς που βραβεύθηκε και πριν το πρώτο τζάμπολ ενώ τα είπε και με τον συμπατριώτη του Ντράγκαν Σάκοτα, μέχρι τους Ριμπάλτα Μουκουντί, Βίντα, Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλο, Πήλιο και Πένραϊς.

Οι παίκτες του Νίκολοτς έζησαν αρκετά έντονα την παρουσία τους στο «σπίτι» της μπασκετικής ομάδας, τραγουδώντας συνθήματα με τον κόσμο αλλά και συμμετέχοντας σε αυτά με όποιον τρόπο μπορούσαν.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτο μέρους μάλιστα, ο ρυθμός τους συνεπήρε βγάζοντας κινητά τηλέφωνα για να έχουν να θυμούνται τη στιγμή.