Tο μεταγραφικό «παράθυρο» της Ελλάδας φτάνει στο τέλος του σε λίγες ώρες, τι ακριβώς ισχύει με τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές;

Οι περισσότερες κινήσεις στην Ελλάδα έχουν ήδη υλοποιηθεί, στο μεταγραφικό «παράθυρο» του Γενάρη. Έτσι και αλλιώς, σε λίγες ώρες, όλα θα έχουν τελειώσει, αφού η προθεσμία για προσθήκες «τελειώνει» το βράδυ της Παρασκευής (06/02).

Επομένως, υπάρχουν μονάχα ελάχιστες ώρες διαθέσιμες, για οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες θα μπορούν για ακόμα λίγες ημέρες να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, υπό ένα όρο. Ποιος είναι αυτός;

Πότε «κλείνουν» οι μεταγραφές και τι ισχύει με την ευρωπαϊκή λίστα Οι μεταγραφές στην Ελλάδα δεν έχουν τελειώσει, κάτι που σχετίζεται άμεσα με τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα των ομάδων.

Να είναι ελεύθερη στην αγορά και να μην έχουν συμβόλαιο, με κάποια ομάδα. Για την ακρίβεια από τις 7 Φλεβάρη έως και τις 16 του ίδιου μήνα, θα μπορέσουν να υπάρχουν προσθήκες παικτών!

Ωστόσο, όπως καταλαβαίνει κανείς οι επιλογές θα είναι ολοένα και πιο λίγες, καθώς πάντα η «δεξαμενή» των ελεύθερων έχει… περιορισμούς.

Την ίδια ώρα, θα πρέπει να μιλήσουμε ξεχωριστά, και για τις τέσσερις ομάδες, που παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός στο Champions League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στο Europa League και η ΑΕΚ στο Conference League.

Τα τέσσερα κλαμπ, μπόρεσαν να περάσουν με επιτυχία από το στάδιο της League Phase και πλέον είναι στα νοκ-άουτ.

Ωστόσο, η λίστα που έπρεπε να παραδώσουν στην UEFA με τα νέα ονόματα και τις αλλαγές έχει δοθεί ήδη. Επομένως, όποια μεταγραφή γίνει από εδώ και πέρα ελεύθερου και μη, θα αφορά μονάχα τις εγχώριες διοργανώσεις.

Την ίδια ώρα, σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις θα μπορούμε να έχουμε, αρκεί μόνο στη χώρα που θα πάει κάποιος ποδοσφαιριστής να είναι «ανοιχτό» το μεταγραφικό «παράθυρο».

Δείτε ΕΔΩ πότε «κλείνουν» τα μεταγραφικά «παράθυρα» σε όλες τις χώρες.