Γνωστές έγιναν οι αλλαγές στις ευρωπαϊκές λίστες των τεσσάρων ελληνικών ομάδων, που θα «παλέψουν» σε Champions, Europa και Conference League!

Αναμονή «τέλος», καθώς το μόνο που απέμεινε είναι να δούμε τις ελληνικές ομάδες στα νοκ-άουτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι κληρώσεις ανήκουν στο παρελθόν. Το ίδιο ακριβώς, ισχύει και για τις ευρωπαϊκές λίστες, καθώς και τα τέσσερα κλαμπ τις έκαναν γνωστές το βράδυ της Πέμπτης (05/02)!

Ολυμπιακός – Champions League

Θα ξεκινήσουμε με τη μοναδική ομάδα, που θα έχουμε στο Champions League. O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε μονάχα σε δύο αλλαγές, καθώς πρόσθεσε τις μοναδικές μεταγραφές που έγιναν στο μεταγραφικό «παζάρι» του Γενάρη.

Οι Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον πήραν τις θέσεις των Ρομάν Γιάρεμτσουκ και Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, που αποχώρησαν, για να πάνε σε Λυών και Πάρμα αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, εκτός της Β’ λίστας έμεινε ο Σταύρος Πνευμονίδης, καθώς όλα δείχνουν ότι θα πει «αντίο» με τη μορφή δανεισμού.

Υπενθυμίζουμε, πως ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στα Play Offs της διοργάνωσης.

Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού:

Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο,Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ποντένσε, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Κλέιτον.

ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός – Europa League

Σκόπιμα μιλάμε μαζί για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, καθώς θα είναι και οι δύο στα Play Offs του Europa League.

Χωρίς «εκπλήξεις» ο «Δικέφαλος του Βορρά», που άλλαξε τους Ζοάν Σάστρε, Φέντορ Τσάλοφ και Λούκα Ιβάνουσετς, για να πάρουν τη θέση τους οι Χρήστος Ζαφείρης, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Χόρχε Σάντσες.

Υπενθυμίζουμε, πως ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στα Play Offs του Europa League.

Αναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του ΠΑΟΚ:

Μπάμπα, Τάισον, Μπιάνκο, Καμαρά, Γερεμέγεφ, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάντσες, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Βολιάκο, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Μπαταούλας, Χατσίδης, Μπέρδος, Ντούνγκα, Γκιτέρσος, Κοσίδης, Κωττάς, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Πολυκράτης, Σνάουτσνερ.

Απ’ την άλλη, ο Παναθηναϊκός άφησε εκτός τους Μούσα Σισοκό, Παύλο Παντελίδη, Λούκας Τσάβες, αλλά και τον Σωτήρη Κοντούρη, που αποκτήθηκαν τον Γενάρη.

Ο Ανδρέας Τεττέη θα είναι «μέσα», ενώ εκτός θα είναι ο Τετέ, που αποχώρησε για την Γκρέμιο. Την ίδια ώρα, «παρών» θα δηλώσει και ο Χάβι Ερνάντεθ, καθώς πήρε τη θέση του Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

Η τελευταία αλλαγή στη λίστα ανήκε στον Σαντίνο Αντίνο, αφού από αυτή αποτελεί παρελθόν ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι. Εκτός και οι Έλτον Φικάι, αλλά και Αντριάνο Μπρέγκου, που αποχώρησαν.

Υπενθυμίζουμε, πως ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα Play Offs της διοργάνωσης τη Βικτόρια Πλζεν.

Αναλυτικά, η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ–Μπράουν, Ερνάντεθ, Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας, Σάντσες, Τσέριν, Ζαρουρί, Τεττέη, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Αντίνο, Πάντοβιτς.

Θα κλείσουμε με την ΑΕΚ που είναι στους «16» του Conference League. Οι Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, Γενς Γιόνσον, Ζοάο Μάριο, αλλά και ο Χακίμ Σαχαμπό θα είναι εκτός.

Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Καλοσκάμης πήρε τη θέση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου, ο οποίος αποχώρησε με δανεισμό. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα πήρε τη θέση του Φραντζί Πιερό, αλλά και ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ, αντικατέστησε τον Μάρκο Γκρούγιτς.

Υπενθυμίζουμε, πως η ΑΕΚ περιμένει μία εκ των Ντρίτα, Τσέλιε, Άλκμααρ ή Νόα στα νοκ-άουτ.

Αναλυτικά, η λίστα της ΑΕΚ για τα ματς του Conference League:

Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Κοσίδης, Γκεοργκίεφ, Πήλιος, Πενράις, Μάνταλος, Περέιρα, Πινέδα, Μάριν, Καλοσκάμης, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι.