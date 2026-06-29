Η στάση του Νταβίντ Κάρμο, κατά την άφιξή του στην Ελλάδα, έδειξε πως αυτή τη φορά ήθελε μόνο Ολυμπιακό.

Ο Νταβίντ Κάρμο έφτασε στην Ελλάδα, τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/09), προκειμένου να ξεκινήσει την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, ήδη από τις πρώτες του στιγμές, έδειξε πως, αυτή τη φορά, ήρθε για να μείνει. Ήταν ευδιάθετος, με ένα μόνιμο χαμόγελο και παρά το -πολύ- πρωινό της ώρες, καθώς προσγειώθηκε στις 5:10, δεν αρνήθηκε καμία φωτογραφία στον κόσμο που βρέθηκε στο αεροδρόμιο.

Παράλληλα, τόνισε και ο ίδιος, κατά τις πρώτες του δηλώσεις, πως θα ήθελε αυτή η θητεία του στα «ερυθρόλευκα» να διαρκέσει όσο περισσότερο γίνεται.

«Νιώθω ότι αυτή τη φορά είναι να μείνω για πολύ καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο Νταβίντ Κάρμο.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Νταβίντ Κάρμο:

«Είναι η τρίτη φορά που είμαι εδώ. Νιώθω πολύ καλά, αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για να κατακτήσουμε τους στόχους μας και να πάρουμε νίκες με την ομάδα.

Είναι υποχρέωσή μας στον Ολυμπιακό πάντα να αγωνιζόμαστε για τις νίκες, οπότε και τώρα ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίζουμε κάθε μάχη, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Νιώθω ότι αυτή τη φορά είναι να μείνω για πολύ καιρό. Νιώθω σαν στο σπίτι μου, όπως δεν έχω αισθανθεί πουθενά αλλού. Έχω μεγάλη θέληση μέσα μου. Θέλω να παλέψω γι’ αυτό το κλαμπ. Νιώθω τις νίκες, νιώθω τις ήττες και θα δώσω ό,τι έχω για να εκπροσωπήσω και να τιμήσω την ευκαιρία αυτή που η οικογένεια του Ολυμπιακού μου έδωσε.

Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας και θα δώσω τα πάντα για να πανηγυρίσουμε μαζί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή».