Οι Κροάτες «στέλνουν» τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς στον Παναθηναϊκό, με ένα… πρωτόγνωρο ποσό, για τη Σλάβεν Μπελούπο!

Και από το… πουθενά, ο Παναθηναϊκός έχει μπει για τα καλά στο «κόλπο» της απόκτησης του Αντριάνο Γιάγκουσιτς!

Και όχι μόνο αυτό, καθώς οι Κροάτες τον «στέλνουν» στην Ελλάδα, ώστε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο!

Μάλιστα, όλα δείχνουν ότι την Παρασκευή θα έχουμε και την άφιξη του 20χρονου ποδοσφαιριστή, που διανύει μία εξαιρετική σεζόν στην Κροατία.

Συγκεκριμένα, σε 22 αναμετρήσεις έχει σκοράρει συνολικά εννέα φορές, ενώ μετράει έξι ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Όπως καταλαβαίνει κανείς με αυτούς τους αριθμούς και με το γεγονός πως μιλάμε για έναν πολύ νεαρό ποδοσφαιριστή, το ποσό της μεταγραφής του μπορεί να είναι πολύ μεγάλο.

Για την ακρίβεια, η μεταγραφή σύμφωνα με δημοσιεύματα θα κοστίσει 5.200.000 ευρώ, ενώ αυτό το νούμερο μπορεί να αυξηθεί κι άλλο αν έχουν «τσεκαριστεί» όλα τα μπόνους.

Παράλληλα, η ομάδα του θα κρατήσει και ένα ποσοστό 20% σε περίπτωση, μίας πιθανής μεταπώλησης. Αν αυτά τα ποσά ισχύσουν, τότε θα μιλάμε για «διάλυση» του προηγούμενου ρεκόρ πώλησης της Σλάβεν Μπελούπο!

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Adriano Jagušić is set to join Panathinaikos! 🟢



The Slaven Belupo star travels to Athens on Friday for his medical before signing.



The deal is worth €5.2M + up to €800k in bonuses, plus 20% of a future sale, making it the biggest transfer in Slaven… https://t.co/xeWw1v3pZA pic.twitter.com/QgFd8ZJrDo — Croatian Football 🇭🇷 (@croatian_footy) February 5, 2026

Κι όμως, αφού πρέπει να σκεφτούμε πως η πώληση του Νίκολα Κάτιτς στη Σάλκε έναντι 2.280.000 ευρώ είναι και το Νο.1 της ομάδας!

Ωστόσο, αν υλοποιηθεί η «μετακίνηση» του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα ποσό θα «διαλύει» το ρεκόρ του νυν παίκτη της Σάλκε.

Αναλυτικά, τι αναφέρουν στην Κροατία:

«Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναχωρεί για την Αθήνα την Παρασκευή, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό! Η μεταγραφή θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Σλάβεν Μπελούπο, οι Έλληνες θα πληρώσουν 5,2 εκατομμύρια ευρώ, 800 χιλιάδες ευρώ σε μπόνους και το 20% της μελλοντικής μεταγραφής!»