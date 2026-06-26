Ο Ελμίν Ράστοντερ είναι μία… ανάσα από το να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ένας ποδοσφαιριστής που η καριέρα του «εκτοξεύτηκε» μετά από μία οφθαλμολογική εξέταση!

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στο καλοκαιρινό «παζάρι» και «κλείνει» τις περισσότερες υποθέσεις που θέλει πριν τα προκριματικά Ευρώπης.

Ινιάκι Πένια, Ετιέν Καμαρά, Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι και με τη… βούλα «πράσινοι» και τον ίδιο δρόμο -πιθανότατα- θα πάρει και ο Ελμίν Ράστοντερ!

Έναν ποδοσφαιριστή που έζησε από… πρώτο χέρι ένα όνειρο, που παρόμοιά του δύσκολα θα βρούμε.

Ο επιθετικός από τη Βόρεια Μακεδονία ανήκει στην Τουν από το καλοκαίρι του 2024. Σε μία κίνηση που στην αρχή δεν θα περίμενε τα όσα θα ζήσει.

Όταν πήγε στην ελβετική ομάδα ήταν στη Β’ κατηγορία! Όμως, αρχικά πήρε την άνοδο και πριν λίγους μήνες κατέκτησε και το πρωτάθλημα! Μάλιστα, ο Ελμίν Ράστοντερ ήταν το πρώτο «κανόνι» του κλαμπ, αφού μέτρησε 15 τέρματα και έξι ασίστ στο πρωτάθλημα.

Παρ’ όλα αυτά, τα πάντα τα οφείλει σε μία οφθαλμολογική εξέταση που έφερε και την «εκτόξευσή» του!

Πώς άλλαξε η καριέρα του Ελμίν Ράστοντερ

Η καριέρα του 29χρονου ποδοσφαιριστή δεν ήταν… στρωμένη με ροδοπέταλα. Όταν ήταν στη Βαντούζ, ώστε να πάρει λεπτά συμμετοχής είχε έντονες ημικρανίες.

Έκανε πολλές εξετάσεις, αλλά κανείς δεν μπορούσε να εντοπίσει το πρόβλημά του. Τελικά, έκανε μία οφθαλμολογική εξέταση, ώστε να δει μην υπάρχει κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσει στην όρασή του.

Μετά από συνεχόμενες εξετάσεις αποφασίστηκε να φοράει φακό επαφής μόνο στο ένα του μάτι, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ημικρανίες.

Και έτσι έγινε! Από τότε, η καριέρα του Ελμίν Ράστοντερ πήρε μία εξωφρενική άνοδο, με τον παίκτη από τη Βόρεια Μακεδονία να κάνει απίθανα πράγματα.

Προφανώς, το «αποκορύφωμα» ήταν η περασμένη σεζόν που είχε 21 συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του!

Και όλα δείχνουν, ότι εδώ σε λίγες εβδομάδες θα τον δούμε να φοράει το «τριφύλλι» στο στήθος.