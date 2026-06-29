Ο Αρίτζ Ελουστόντο είναι και με τη… βούλα παίκτης του ΠΑΟΚ, αφού πρώτα άφησε πίσω του, μία μακροχρόνια καριέρα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ!

Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, για το θερινό «παζάρι» είναι γεγονός. Ο Αρίτζ Ελουστόντο άφησε την Ισπανία, για πρώτη φορά στην καριέρα του, και είναι και με τη… βούλα «ασπρόμαυρος».

Τα όσα έχει κάνει στην πορεία του είναι περιττό να ειπωθούν, αφού μιλάμε για μία «σημαία» της Ρεάλ Σοσιεδάδ, που για περίπου 11 έτη έπαιζε στη La Liga!

Ο τελικός του «απολογισμός» ήταν πάνω από 300 συμμετοχές, πολλά ματς ως αρχηγός και συνολικά δύο Copa del Rey στο «παλμαρέ» του.

Σε μία καριέρα που θα μπορούσε να «μιλήσει» από μόνη της, μέσα από ημερομηνίες-σταθμούς για τον 32χρονο ποδοσφαιριστή.

Οι ημερομηνίες-σταθμοί του Ελουστόντο

Το ντεμπούτο του με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν θα μπορούσε να λείπει, καθώς στις 17 Δεκεμβρίου του 2014 έπαιξε για ένα ματς Κυπέλλου υπό τις οδηγίες του Ντέιβιντ Μόγιες. Και μάλιστα, τότε δεν έπαιζε στα στόπερ, αλλά στο δεξί άκρο της άμυνας.

Σχεδόν έναν μήνα αργότερα ήρθε και το πρώτο του τέρμα. Στις 31 Γενάρη του 2015 ξεκίνησε βασικός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και σκόραρε για πρώτη φορά, σε ένα ματς που τελικά η ομάδα του έχασε!

ℹ Aritz Elustondo finalizará su trayectoria como jugador txuri urdin a la conclusión de esta temporada.



💙 310 partidos y once temporadas defendiendo al equipo de su vida. Ejemplo dentro y fuera del campo, un jugador imprescindible. Eskerrik asko denagatik, 𝗔𝗿𝗶𝘁𝘇! — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 5, 2026

Περίπου 2.5 χρόνια αργότερα πέτυχε ακόμα ένα γκολ-ορόσημο στην καριέρα του. Αυτή τη φορά «θύμα» του ήταν η Μπαρτσελόνα.

Ο Αρίτζ Ελουστόντο στις 15 Σεπτεμβρίου του 2018 έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει στο ανακαινισμένο Anoeta! Σε ένα γκολ που όλοι οι φίλοι της Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν έχουν ξεχάσει.

Στις 3 Απριλίου του 2021 ήρθε το πρώτο του τρόπαιο, καθώς οι «Txuri-urdin» κέρδισαν την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο Copa del Rey. Σε ένα ματς που έπαιξε για ένα λεπτό και αφιέρωσε το τρόπαιο στον πατέρα του.



Το να παίξει κάποιος στο Champions League είναι το κάτι μοναδικό. Πόσω μάλλον, όταν συμβαίνει με την ομάδα που «μεγάλωσε» ποδόσφαιρικα.



Ο Αρίτζ Ελουστόντο ήταν ένας από τους τυχερούς, αφού εκπλήρωσε αυτό το όνειρο στις 3 Οκτωβρίου του 2023!

Προφανώς, δεν θα μπορούσε να «λείπει» από το… ημερολόγιό του η 18η Απριλίου του 2026, όταν και κέρδισε ξανά το Copa del Rey, αυτή τη φορά κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης!

To ίδιο σημαντική για τον Αρίτζ Ελουστόντο είναι και η 17η Μαΐου της φετινής χρονιάς, καθώς ήταν το «αντίο» του στους φίλους της Ρεάλ Σοσιεδά. Απέναντι στη Βαλένθια, ξεκίνησε με το περιβραχιόνιο και τελείωσε με έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό.

Σε μία καριέρα που είχε πολλούς «σταθμούς» και το επόμενο «κεφάλαιο» γράφει: ΠΑΟΚ.

Οι ημερομηνίες-σταθμοί του Αρίτζ Ελουστόντο:

17 Δεκεμβρίου 2014: Ντεμπούτο με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ

31 Ιανουαρίου 2025: Πρώτο γκολ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

15 Σεπτεμβρίου 2018: Πρώτο γκολ της Ρεάλ Σοσιεδάδ στο ανακαινισμένο Anoeta

3 Απριλίου 2021: Πρώτος τίτλος με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ

3 Οκτωβρίου 2023: Ντεμπούτο στο Champions League

18 Απριλίου 2026: Δεύτερος τίτλος με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ

17 Μαΐου 2026: «Αντίο» στη Ρεάλ Σοσιεδάδ μπροστά στους φίλους της