Ο Πέταρ Στάνιτς φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στον Ολυμπιακό και με μια ματιά στους αριθμούς του φαίνεται πως προέρχεται από «καυτή» σεζόν με τη Λουντογκόρετς.

Ο Πέταρ Στάνιτς είναι ο «εκλεκτός» του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και οι δύο πλευρές, πλέον, φαίνεται πως απέχουν μία… ανάσα από το οριστικό deal.

Ο Σέρβος, που θα κλείσει τα 25 του χρόνια στις 14 Αυγούστου, έφυγε από τη χώρα του το περασμένο καλοκαίρι, για να γίνει παίκτης της Λουντογκόρετς. Μέσα σε αυτή τη σεζόν, έδειξε πως δεν χρειάστηκε ιδιαίτερο χρόνο προσαρμογής, καταγράφοντας εντυπωσιακούς αριθμούς!

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Συνολικά, αγωνίστηκε σε 55 αγώνες με τον σύλλογο της Βουλγαρίας, σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτά τα παιχνίδια, το κοντέρ «έγραψε» διψήφιο αριθμό τόσο στα γκολ, όσο και στις ασίστ.

Για την ακρίβεια, ο Πέταρ Στάνιτς βρήκε δίχτυα σε 16 περιπτώσεις, ενώ μοίρασε ακόμα 13 τέρματα στους συμπαίκτες. Δηλαδή, είχε συμμετοχή σε 29 γκολ της Λουντογκόρετς την περασμένη σεζόν.

Εάν σκεφτούμε πως ο βουλγαρικός σύλλογος πέτυχε συνολικά 98 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, το ποσοστό του Σέρβου μεσοεπιθετικού γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Διότι, αυτό σημαίνει πως είχε συμμετοχή σχεδόν στο 30% των γκολ που πέτυχε η ομάδα του (29,5%).

Δίχως αμφιβολία, ο 25χρονος προέρχεται από μία εντυπωσιακή χρονιά στη Βουλγαρία, κάτι που εξηγεί και την έντονη προσπάθεια του Ολυμπιακού να τον ντύσει στα ερυθρόλευκα.

Μένει να φανεί, λοιπόν, εάν θα υπάρξει πράγματι αίσιο τέλος στην συγκεκριμένη υπόθεση, που θα προσθέσει ένα πολύ σημαντικό «όπλο», στην επιθετική «φαρέτρα» της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.