Οι μεταγραφές στην Ελλάδα δεν έχουν τελειώσει, κάτι που σχετίζεται άμεσα με τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα των ομάδων.

Όσοι θεώρησαν πως το βράδυ της Δευτέρας (02/02) έπεσε οριστικά η αυλαία της μεταγραφικής περιόδου και στην Ελλάδα, ακολουθώντας τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έκαναν λάθος, καθώς η εγχώρια αγορά παραμένει ενεργή.

Πιο αναλυτικά, το μεταγραφικό «παράθυρο» της Super League θα είναι ανοιχτό έως και την Παρασκευή (06/02), ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνονται οι μεταγραφές και σε Τουρκία και Αυστρία.

Στη συνέχεια, από τις 7 έως τις 16 Φεβρουαρίου, οι ελληνικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν μόνο σε προσθήκες ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, για τους τέσσερις συλλόγους που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι παίκτες αυτοί δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη.

Ο λόγος είναι ότι η UEFA έχει θέσει ως καταληκτική ημερομηνία για τροποποιήσεις στις ευρωπαϊκές λίστες των ομάδων που αγωνίζονται σε Champions League, Europa League και Conference League τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (05/02). Υπενθυμίζεται ότι επιτρέπονται έως τρεις αλλαγές στα ήδη δηλωμένα ρόστερ.