Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει λείψει σε αρκετά παιχνίδια του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, λόγω τραυματισμών. Ο χρόνος συμμετοχής του και αριθμοί.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, για να καταλάβει κανείς πόσο κομβικός είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τον ΠΑΟΚ και τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχει αποδείξει πως αποτελεί ένα πολύ σημαντικό «χαρτί» για τον «Δικέφαλο του Βορρά» και γι’ αυτό έγιναν τα πάντα το περασμένο καλοκαίρι, προκειμένου να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη, τη χρονιά που ο σύλλογος θα γιόρταζε τα 100 χρόνια του. Παρά το γεγονός, μάλιστα, πως υπήρχε «ζωηρό» ενδιαφέρον για την απόκτησή του από την Στουτγκάρδη.

Φέτος, όμως, ο Κωνσταντέλιας έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς. Κάτι που τον έχει «στερήσει» από τον ΠΑΟΚ σε αρκετά παιχνίδια, ενώ παράλληλα δεν του επιτρέπει να φτάσει στον επιθυμητό ρυθμό, ώστε να αποδώσει στο 100% των δυνατοτήτων του.

Είναι χαρακτηριστικό πως, μέχρι στιγμής, μετρά συνολικά 2.250 λεπτά συμμετοχής και είναι ένατος στη σχετική λίστα του ΠΑΟΚ. Μπροστά του προπορεύονται οι Μπάμπα, Κένι, Κεντζιόρα, Ζίβκοβιτς, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης και Τάισον.

Συνολικά, ο Κωνσταντέλιας έχει απουσιάσει λόγω τραυματισμών από 14 αγώνες του ΠΑΟΚ, ενώ έλειψε λόγω τιμωρίας και από το πρώτο ματς με τη Θέλτα, στη νοκ-άουτ φάση του Europa League.

Παρ’ όλα αυτά, έχει προλάβει να βάλει την «υπογραφή» του και στη φετινή σεζόν, αφού έχει αγωνιστεί σε 33 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 13 γκολ και 8 ασίστ.