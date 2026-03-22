Ο Βόλος «σόκαρε» τον ΠΑΟΚ (22/03, 2-1) και πήρε μία νίκη που δεν έχουμε… ξαναδεί τη φετινή σεζόν, εις βάρος του «Δικεφάλου του Βορρά»!

Όλα έδειχναν πως ο ΠΑΟΚ θα «μπει» ως πρώτος στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, την «πάτησε» στην 26η αγωνιστική και πλέον θα είναι τρίτος στην «κούρσα», αφού έμεινε στο -3. Ακόμα και μέχρι το 63ο λεπτό απέναντι στον Βόλο (22/03, 2-1) ήταν μπροστά στο σκορ.

Όμως, η ομάδα της Μαγνησίας ισοφάρισε στο 64’ και στα… χασομέρια πήρε ένα σπουδαίο «τρίποντο»! Μία νίκη που τον έφερε και στα Play Offs των θέσεων 5-8, «πετώντας» εκτός τον Ατρόμητο που ηττήθηκε απέναντι στον Λεβαδειακό (22/03, 1-0).

Μπορεί αυτό το αποτέλεσμα να μην είναι «καταδικαστικό» για τους Θεσσαλονικείς. Ωστόσο, είχε και κάτι «ιδιαίτερο».

Τι ήταν αυτό; Αυτή ήταν η πρώτη φορά, που η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ηττήθηκε με ανατροπή στη Stoiximan Super League!

Κι όμως, όποτε ο ΠΑΟΚ σκόραρε πρώτoς ποτέ του δεν είχε ηττηθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Για την ακρίβεια, σε 16 διαφορετικές περιπτώσεις είχε πάρει «κεφάλι» στο σκορ, με τις 15 από αυτές να «καταλήγουν» σε νίκη! Η μοναδική φορά που είχε «πετάξει» βαθμούς, ενώ είχε πάρει προβάδισμα ήταν και αυτή πρόσφατα.

Αυτό είχε συμβεί απέναντι στην ΑΕΛ (22/02, 1-1), όμως, οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν ηττηθεί. Σε έναν «κανόνα» που κράτησε σχεδόν σε ολόκληρη την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League.

Όμως, ο Βόλος μπόρεσε να τα «χαλάσει» όλα, παίρνοντας μία νίκη-χρυσάφι, που του «αλλάζει» και όλη τη σεζόν!