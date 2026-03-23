Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στον Βόλο.

Ο ΠΑΟΚ απώλεσε πολύτιμους βαθμούς στον Βόλο (22/03, 2-1), στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan Super League, με αποτέλεσμα να μείνει στο -3 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε αρκετά παράπονα από την εμφάνιση των παικτών του στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Είναι χαρακτηριστικό πως στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Ρουμάνος τεχνικός χαρακτήρισε το συγκεκριμένο παιχνίδι ως το χειρότερο φετινό για την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο Λουτσέσκου σχολίασε πως: «Είναι πολύ δύσκολο να βρεις σωστή εξήγηση. Η πρώτη εντύπωση μου είναι πως μετά το 0-1 και είχαμε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά ξεκινήσαμε να κάνουμε πολύ εύκολα λάθη, που έδωσαν χώρο στην απέναντι ομάδα να βγει στην αντεπίθεση. Έτσι πήραν την αυτοπεποίθηση και εμείς χάσαμε την ηρεμία μας.

Νομίζω είναι το χειρότερο παιχνίδι τη φετινή σεζόν μας. Δεν αντιδράσαμε σαν ομάδα. Ακόμα και όταν είδαμε ότι το παιχνίδι δεν μας βγαίνει. Και τα γκολ που δεχθήκαμε. Στο πρώτο γκολ δεν είχαμε την αντίδραση που έχουμε ως ομάδα. Και το δεύτερο γκολ το ίδιο. Μετά το 1-1 είπαμε σαν ομάδα ότι θα πάμε να πιέσουμε για το 1-2, είχαμε κάποιες πιθανότητες, όχι όμως με καθαρό μυαλό και δεχθήκαμε το 2-1.

Κακή μέρα στη δουλειά από όλους, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Κάνουμε πιο δύσκολα τα πράγματα για τον εαυτό μας. Έχουμε δείξει πως μπορούμε να βρούμε αντίδραση σε αυτή την κατάσταση και αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα. Δεν κερδίσαμε μονομαχίες, οι αντίπαλοι κέρδισαν και μπήκαν σε πολλές μονομαχίες. Ήμασταν στη χειρότερη μέρα μας φέτος. Ήταν σαν να είχαμε… παραλύσει».