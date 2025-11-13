Οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Stoiximan Super League ανήκουν στο παρελθόν. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα, σε σχέση με την περασμένη σεζόν;

Η «διακοπή» για τις εθνικές ομάδες ήρθε με τη Stoiximan Super League να έχει πει «αντίο» σε 10 αγωνιστικές. Πολλές είναι οι αναμετρήσεις, που ανήκουν στο παρελθόν, ενώ τα πρώτα συμπεράσματα έχουν ήδη βγει.

Με την Εθνική Ελλάδας, να δίνει τους τελευταίους της αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι και μία καλή ευκαιρία, για «ψάξιμο».

Για αυτόν τον λόγο, το Ole.gr αποφάσισε να δει τα «πεπραγμένα» της προηγούμενης σεζόν, μετά τις 10 πρώτες «στροφές»!

Ολυμπιακός από τέταρτος στην… 1η θέση

Θα ξεκινήσουμε με τον πρωτοπόρο της Stoiximan Super League. Ο Ολυμπιακός, έχει μαζέψει 25 βαθμούς στο «σακούλι» του και είναι στην κορυφή, έχοντας μία ήττα και μία ήττα.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε 18 βαθμούς στο ενεργητικό του και ήταν -σχετικά- χαμηλά, καθώς ήταν στην 4η θέση. Ωστόσο, στο τέλος της σεζόν τερμάτισε κερδίζοντας το νταμπλ.

Σταθερά στη 2η θέση ο ΠΑΟΚ

Για τον ΠΑΟΚ δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Ωστόσο, με μία μικρή διαφορά. Αυτή τη σεζόν που διανύουμε έχει συγκεντρώσει 23 βαθμούς, ενώ πριν από 12 μήνες είχε 20.

Ούτε η ΑΕΚ «άλλαξε» θέση

Η ΑΕΚ μπορεί να «άλλαξε» προπονητή, αλλά η θέση της, μετά από τις πρώτες 10 «στροφές» παραμένει ίδια.

Με τον Ματίας Αλμέιδα είχε μαζέψει 18 βαθμούς, ενώ στην «εποχή Μάρκο Νίκολιτς» αν και έχει τέσσερις βαθμούς παραπάνω σε σχέση με πέρυσι είναι ξανά στην 3η θέση.

Η «εκτόξευση» του Λεβαδειακού

Τι να πει κανείς για τον Λεβαδειακό; Μιλάμε -ίσως- για την πιο ευχάριστη «έκπληξη» του πρωταθλήματος.

Πριν από έναν χρόνο ήταν στην πρωτελευταία θέση έχοντας μόλις έξι βαθμούς; Ποια είναι η συγκομιδή της ομάδας της Βοιωτίας τη φετινή σεζόν, μετά από 10 ματς;

Έχουμε μία «εκτόξευση, καθώς το κλαμπ του Νίκου Παπαδόπουλου έχει 18 βαθμούς, είναι στην 4η θέση και έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος.

Από κοντά και ο Βόλος

Ακόμα μία «έκπληξη» είναι ο Βόλος. Η ομάδα της Μαγνησίας είναι στα… ίσια με τον Λεβαδειακό, έχοντας 18 βαθμούς, με έξι νίκες και τέσσερις ήττες.

Έχοντας κάνει πολλά «άλματα», καθώς την περασμένη σεζόν, στο συγκεκριμένο σημείο ήταν στους 10 βαθμούς και στην 11η θέση.

Παρόμοια εκκίνηση για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έχει μία εκκίνηση, που «θυμίζει» πάρα πολλά την περασμένη σεζόν.

Οι «πράσινοι» δεν έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή είναι στην 6η θέση έχοντας 15 βαθμούς, αλλά και με ένα ματς λιγότερο.

Πριν από περίπου 365 ημέρες είχαν 16 βαθμούς και ήταν η θέση του στη βαθμολογία ήταν η ίδια!

Η τεράστια πτώση του Άρη

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την 1η θέση της περασμένης σεζόν, μετά από 10 αγωνιστικές. Ο Άρης με ένα «τρελό» ξεκίνημα στη σεζόν είχε μαζέψει 21 βαθμούς, τους περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα.

Ωστόσο, η φετινή αγωνιστική χρονιά δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Μετά από 10 «στροφές» μετράει 13 βαθμούς και είναι στην 7η θέση!

Περίπου στα… ίδια ο Παναιτωλικός

Χωρίς ιδιαίτερες «διαφοροποιήσεις» είναι και οι δύο σεζόν του Παναιτωλικού.

«Νικητής» βγαίνει το πέρυσι, καθώς η ομάδα του Αγρινίου ήταν στην 7η θέση με 15 βαθμούς, ενώ φέτος είναι στην 10η θέση με 11 βαθμούς.

Κοντά στα… περσινά ο Ατρόμητος

Σχεδόν στα… ίδια είναι και ο Ατρόμητος.

Οι Περιστεριώτες την περασμένη σεζόν ήταν στην 9η θέση, αφού είχαν μαζέψει 11 βαθμούς. Φέτος είναι στο -2, έχοντας υποχωρήσει και μία θέση στον βαθμολογικό πίνακα.

Από τα ψηλά, στα… χαμηλά.

Η σεζόν έχει ξεκινήσει πολύ «στραβά» για τον Asteras AKTOR. Μετά από 10 αγωνιστικές έχει μόλις επτά βαθμούς και είναι στην 11η θέση. Καμία σχέση, με το περσινό του ξεκίνημα.

Οι Αρκάδες μετρούσαν 16 βαθμούς ήταν στην 5η θέση, έχοντας μία πολύ θετική εκκίνηση.

Θέλει να πάρει «ανάσα» ο ΟΦΗ

Σε παρόμοια κατάσταση βρίσκεται και ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί είναι στην πρωτελευταία θέση της βαθμολογίας, καθώς έχουν μόλις έξι βαθμούς.

Kι όλα αυτά, ενώ πριν από λίγους μήνες ήταν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Μάλιστα, είχαν μία αρκετά καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα, καθώς την περασμένη σεζόν, μετά από 10 ματς είχαν 14 βαθμούς και ήταν στην 8η θέση.

Άσχημη εκκίνηση από τον Πανσερραϊκό

Ούτε ο Πανσερραϊκός έχει ξεκινήσει ιδανικά τη Stoiximan Super League. Αυτή τη στιγμή είναι στον «πάτο» της βαθμολογίας, με μόλις πέντε βαθμούς στο «σακούλι» του. Σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν, που είχε διπλάσιους βαθμούς και ήταν στην 10η θέση της βαθμολογίας.

ΑΕΛ – Κηφισιά

Για τέλος αφήσαμε τις δύο «νεοφώτιστες» ομάδες, καθώς δεν υπάρχει «μέτρο σύγκρισης». Οπότε θα ήταν άδικο να «συγκρίνουμε» την εκκίνηση των Κηφισιά και ΑΕΛ στη Super League 2, σε σχέση με τα «πεπραγμένα» τους στη Stoiximan Super League.

