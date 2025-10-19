Τεττέη και Παντελίδης συνεργάστηκαν για άλλη μια φορά, με τον 24χρονο σέντερ φορ να στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα στην κάμερα!

Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης διανύουν ένα διάστημα… φωτιά!

Πέρα από την επιθετική τους συνεισφορά στην Κηφισιά, κατάφεραν πρόσφατα να «εξαργυρώσουν» τις πολύ καλές τους εμφανίσεις, με μία μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.

Το «τριφύλλι» θα βγάλει από τα ταμεία του ένα ποσό που θα φτάσει περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να τους πάρει «πακέτο» από την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Το «διπλό» κέρδος του Παναθηναϊκού με Τεττέη-Παντελίδη Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως πλησιάζει στην απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά. Το «ορατό» πλεονέκτημα και η σημαντική βοήθεια.

Όπως αναφέρεται, ο Τεττέη αναμένεται να φορέσει τα «πράσινα» άμεσα, από τον ερχόμενο Ιανουάριο, ενώ ο Παντελίδης θα ενσωματωθεί το καλοκαίρι.

Πάντως, μέχρι τότε, αμφότεροι συνεχίζουν να συνεργάζονται και να βρίσκουν δίχτυα για την Κηφισιά. Στο ματς κόντρα στον Αστέρα, στην Τρίπολη, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Τεττέη μοίρασε την ασίστ και ο Παντελίδης με ιδανικό τελείωμα, σκόραρε το πρώτο τέρμα της Κηφισιάς.

Τότε, ο 24χρονος επιθετικός έστειλε ένα… ξεχωριστό μήνυμα στην κάμερα, με αφορμή, πιθανότατα, και την επερχόμενη μετακίνησή του, μαζί με τον συμπαίκτη του, στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, ο Τεττέη είπε στην κάμερα: «Εγώ και αυτός, εμείς οι δύο».

Δείτε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες:

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επιθετικός της Κηφισιάς μοίρασε την ασίστ και για το δεύτερο γκολ της ομάδας του, για να διαμορφωθεί το τελικό 2-2 με τον Αστέρα (19/10).

Μπορείτε να δείτε το γκολ με τη συνεργασία Τεττέη-Παντελίδη, πατώντας ΕΔΩ.