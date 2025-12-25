Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει… συνήθειες στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, θα μπορέσει να το επιβεβαιώσει ξανά με μία νέα ανανέωση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές;

Ο Γενάρης πλησιάζει και ο Ολυμπιακός ήδη έχει αρχίσει να σκέφτεται τις ανανεώσεις εν όψει του καλοκαιριού.

Ένα από τα θέματα που «καίνε» τους Πειραιώτες είναι και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός διανύει τους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του και είναι ξεκάθαρο πως επιθυμία είναι να υπάρξει και συνέχεια στη συνεργασία τους.

«Pure magic»: Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει… τελειοποιήσει την τέχνη στα ψαλιδάκια! (video) Ένα βίντεο γεμάτο με ψαλιδάκια του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και αυτό που δεν θα ξεχάσουν ποτέ οι φίλοι του Ολυμπιακού.

Οι «σειρήνες» από το εξωτερικό έχουν αρχίσει ήδη να ηχούν, καθώς πολλά είναι τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον από άλλες ομάδες.

Αν οι δύο πλευρές φτάσουν σε συμφωνία, τότε ο Ολυμπιακός θα επιβεβαιώσει πως έχει αλλάξει… συνήθειες στον ποδοσφαιριστή του. Κι αυτό, γιατί αν δούμε το πρόσφατο παρελθόν θα καταλάβουμε πως ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί δύσκολα ήταν σε μία ομάδα -έστω- και για δύο σεζόν!

Ο Ελ Κααμπί έχει αλλάξει… συνήθειες στον Ολυμπιακό

Θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε -σχεδόν- μία 10ετία πίσω για να δούμε όλη την ποδοσφαιρική διαδρομή του 32χρονου επιθετικού.

Το 2016 είχε μετακινηθεί στην πρώτη ομάδας της Καζαμπλάνκας. Ωστόσο, δεν έμελλε να κάτσει πολύ εκεί. Μετά από μόλις μία χρονιά είπε «αντίο» και πήρε μεταγραφή έναντι 1.880.000 ευρώ στην Μπερκάνε.

Μετά από ένα χρόνο, είπε «αντίο» στην πατρίδα του, καθώς ήρθε μία μεταγραφή έναντι 6.000.000 ευρώ στη Χεμπέι της Κίνας.

A 3 min 44 secs compilation of Ayoub El Kaabi scoring Bicycle Kickspic.twitter.com/gPQ9vZ4y1c — Troll Football Media (@Troll__Footbal) December 22, 2025

Όμως, ούτε στη χώρα της Ασίας έμελλε να… στεριώσει, καθώς μετά από μία σεζόν επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Ουϊντάντ Καζαμπλάνκα με τη μορφή δανεισμού για μισό χρόνο.

Μπορεί όλοι να νόμιζαν πως η πορεία του στην ομάδα της πατρίδας του είχε τελειώσει, αλλά θα έκαναν λάθος. Κι αυτό, γιατί μετά τον δανεισμό του επέστρεψε τον Οκτώβρη του 2020, αλλά αυτή τη φορά ως ελεύθερος.

Τον Αύγουστο του 2021 ήρθε μία ακόμα αποχώρηση. Αυτή τη φορά, ο νέος του προορισμός ήταν η Χατάισπορ.

Στην Τουρκία έκανε την… έκπληξη και αντί να αποχωρήσει μετά από μία σεζόν έφυγε τον Μάρτιο του 2023 για να πάει στην Αλ Σαντ.

TAKE A BOW 😮‍💨



Absolutely unreal overhead bicycle kick goal by Ayoub El Kaabi 👏🇲🇦 pic.twitter.com/dYxPLqkUFc — OneFootball (@OneFootball) December 21, 2025

Στο Κατάρ δεν άντεξε και πολύ, καθώς στο τέλος της ίδιας σεζόν είπε «αντίο» και πήρε τον δρόμο της Ελλάδας. Από τότε, ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να τον έχει στο δυναμικό για τρεις σεζόν.

Θα μπορέσει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποδείξει ότι του έχει αλλάξει… συνήθειες ξανά;