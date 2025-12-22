Ένα βίντεο γεμάτο με ψαλιδάκια του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και αυτό που δεν θα ξεχάσουν ποτέ οι φίλοι του Ολυμπιακού.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί το έκανε ξανά! Αν και στην πραγματικότητα, το γκολ με ψαλιδάκι για τον Μαροκινό killer, δεν αποτελεί κάτι… ασυνήθιστο.

Ο 32χρονος επιθετικός του Ολυμπιακού «έκλεψε» την παράσταση για το Μαρόκο, στην πρεμιέρα απέναντι στις Κομόρες, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Πέρασε ως αλλαγή στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης και στο 74′, μόλις εννέα λεπτά αργότερα, χρίστηκε σκόρερ, για να «σφραγίσει» τους τρεις βαθμούς για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του (21/12, 2-0).

Ο Ελ Κααμπί «έσπασε» την μπάλα στον συμπαίκτη του, πήρε θέση και μόλις είδε τη σέντρα, ήξερε ακριβώς την ίδια στιγμή, τι έπρεπε και τι ήθελε να κάνει. Έτσι, σκόραρε ξανά με ψαλιδάκι, μόλις μερικές εβδομάδες μετά το αντίστοιχο γκολ που είχε πετύχει με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων», απέναντι στον ΟΦΗ.

𝑵𝒐 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒆𝒅 pic.twitter.com/Mlb9NHNkRe — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 6, 2025

Όπως είναι λογικό, το συγκεκριμένο τέρμα συγκέντρωσε τα βλέμματα παγκοσμίως. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να το σχολιάσουν και να μιλήσουν με αποθεωτικά λόγια.

Ένας δημοσιογράφος, όμως, θέλησε να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Σε ένα βίντεο που ξεπέρασε τα τρία λεπτά, συγκέντρωσε αρκετά γκολ από την καριέρα του Ελ Κααμπί, που έχει σκοράρει αποκλειστικά με ανάποδο ψαλίδι!

Δείτε το βίντεο:

Ayoub El Kaabi scoring bicycle kicks is not an anomaly



Here's 3:37 seconds of the Moroccan striker banging them in pic.twitter.com/hbmNbFvdbO — Maher Mezahi (@MezahiMaher) December 21, 2025

Εκείνο, ωστόσο, που έχει «χαραχθεί» για πάντα στην καρδιά των φιλάθλων του Ολυμπιακού, δεν είναι άλλο από το επικό τέρμα που είχε πετύχει στην ανεπανάληπτη ανατροπή κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στον δρόμο προς την ιστορική κατάκτηση του Conference League.