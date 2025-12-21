Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με ένα ΑΣΥΛΛΗΠΤΟ ψαλιδάκι συνεχίζει να σκοράρει, αυτή τη φορά για το Μαρόκο!

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες!

Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού συνεχίζει από εκεί που το άφησε στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά, συνεισφέρει στην εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Πέρασε ως αλλαγή στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης και στο 74′, μόλις εννέα λεπτά αργότερα, χρίστηκε σκόρερ, για να «σφραγίσει» τους τρεις βαθμούς για το Μαρόκο κόντρα στις Κομόρες (21/12, 2-0), στην πρεμιέρα του Copa Africa.

Ωστόσο, το ζητούμενα -ξανά- δεν είναι απλώς το γκολ που πετυχαίνει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Για άλλη μια φορά, κατάφερε να σκοράρει με ψαλιδάκι!

Όπως το έκανε και απέναντι στον ΟΦΗ, έτσι και τώρα, ο Μαροκινός δέχθηκε τη σέντρα από τον συμπαίκτη του, δεν το σκέφτηκε καθόλου, έκανε το ανάποδο «ψαλίδι» και βρήκε δίχτυα, για να «μαγέψει» εκ νέου, αυτή τη φορά, σε επίπεδο εθνικών ομάδων!

Πραγματικά, απίθανος Αγιούμπ Ελ Κααμπί!

Δείτε το μυθικό τέρμα του Μαροκινού: