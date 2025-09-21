Καμία ομάδα δεν συνεχίζει με το «απόλυτο» στη Stoiximan Super League!
Την «αυλαία» στην 4η αγωνιστική την «άνοιξε» ο Άρης, που πήρε ένα σημαντικό «τρίποντο» απέναντι στην Κηφισιά (20/09, 0-1).
Την ίδια ώρα, ο Πανσερραϊκός μπόρεσε να πάρει τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα, απέναντι στον Ατρόμητο (20/09, 1-1).
Λίγες ώρες αργότερα, ο Βόλος πέτυχε μία σπουδαία νίκη στην έδρα του απέναντι στον Asteras AKTOR (20/09, 2-1).
Η πρώτη «έκπληξη» ήρθε στην Τούμπα, με τον Παναιτωλικό να κρατάει τη «λευκή» ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ (20/09, 0-0).
Την Κυριακή (21/09) η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ομάδα, που «έχασε» το σερί της. Αυτό έγινε απέναντι στην ΑΕΛ (21/09, 1-1), καθώς παρά το γεγονός, ότι προηγήθηκε ισοφαρίστηκε στο 75ο λεπτό.
Λίγο αργότερα, ο Λεβαδειακός συνέχισε την ξέφρενη πορεία του, καθώς «διέλυσε» τον ΟΦΗ, κερδίζοντάς τον με 4-0 (21/09).
Όλα αυτά, πριν έρθει η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1 (21/09), σε ένα ματς, που τα είχε… όλα εκτός από νικητή.
Επομένως, η κορυφή δεν αλλάζει με τους «ερυθρόλευκους», την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να «οδηγούν» την κούρσα!
Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:
Η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 10
- ΑΕΚ 10
- ΠΑΟΚ 10
- Άρης 9
- Λεβαδειακός 7
- Βόλος 6
- Ατρόμητος 4
- Κηφισιά 4
- Παναιτωλικός 4
- ΑΕΛ 3
- ΟΦΗ 3*
- Παναθηναϊκός 2*
- Asteras AKTOR 1
- Πανσερραϊκός 1
*Έχουν ματς λιγότερο.