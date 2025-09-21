Καμία ομάδα δεν συνεχίζει με το «απόλυτο» στη Stoiximan Super League

Την «αυλαία» στην 4η αγωνιστική την «άνοιξε» ο Άρης, που πήρε ένα σημαντικό «τρίποντο» απέναντι στην Κηφισιά (20/09, 0-1).  

Την ίδια ώρα, ο Πανσερραϊκός μπόρεσε να πάρει τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα, απέναντι στον Ατρόμητο (20/09, 1-1).  

Λίγες ώρες αργότερα, ο Βόλος πέτυχε μία σπουδαία νίκη στην έδρα του απέναντι στον Asteras AKTOR (20/09, 2-1).  

Η πρώτη «έκπληξη» ήρθε στην Τούμπα, με τον Παναιτωλικό να κρατάει τη «λευκή» ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ (20/09, 0-0).  

Την Κυριακή (21/09) η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ομάδα, που «έχασε» το σερί της. Αυτό έγινε απέναντι στην ΑΕΛ (21/09, 1-1), καθώς παρά το γεγονός, ότι προηγήθηκε ισοφαρίστηκε στο 75ο λεπτό.  

Λίγο αργότερα, ο Λεβαδειακός συνέχισε την ξέφρενη πορεία του, καθώς «διέλυσε» τον ΟΦΗ, κερδίζοντάς τον με 4-0 (21/09).  

Όλα αυτά, πριν έρθει η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1 (21/09), σε ένα ματς, που τα είχε… όλα εκτός από νικητή.  

Επομένως, η κορυφή δεν αλλάζει με τους «ερυθρόλευκους», την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να «οδηγούν» την κούρσα!  

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League: 

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 10
  2. ΑΕΚ 10
  3. ΠΑΟΚ 10
  4. Άρης 9
  5. Λεβαδειακός 7
  6. Βόλος 6
  7. Ατρόμητος 4
  8. Κηφισιά 4
  9. Παναιτωλικός 4
  10. ΑΕΛ 3
  11. ΟΦΗ 3*
  12. Παναθηναϊκός 2*
  13. Asteras AKTOR 1
  14. Πανσερραϊκός 1

*Έχουν ματς λιγότερο.