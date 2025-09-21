Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά την ολοκληρώση της 4ης αγωνιστικής.

Καμία ομάδα δεν συνεχίζει με το «απόλυτο» στη Stoiximan Super League!

Την «αυλαία» στην 4η αγωνιστική την «άνοιξε» ο Άρης, που πήρε ένα σημαντικό «τρίποντο» απέναντι στην Κηφισιά (20/09, 0-1).

Την ίδια ώρα, ο Πανσερραϊκός μπόρεσε να πάρει τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα, απέναντι στον Ατρόμητο (20/09, 1-1).

Λίγες ώρες αργότερα, ο Βόλος πέτυχε μία σπουδαία νίκη στην έδρα του απέναντι στον Asteras AKTOR (20/09, 2-1).

Η πρώτη «έκπληξη» ήρθε στην Τούμπα, με τον Παναιτωλικό να κρατάει τη «λευκή» ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ (20/09, 0-0).

Την Κυριακή (21/09) η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ομάδα, που «έχασε» το σερί της. Αυτό έγινε απέναντι στην ΑΕΛ (21/09, 1-1), καθώς παρά το γεγονός, ότι προηγήθηκε ισοφαρίστηκε στο 75ο λεπτό.

Λίγο αργότερα, ο Λεβαδειακός συνέχισε την ξέφρενη πορεία του, καθώς «διέλυσε» τον ΟΦΗ, κερδίζοντάς τον με 4-0 (21/09).

Όλα αυτά, πριν έρθει η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1 (21/09), σε ένα ματς, που τα είχε… όλα εκτός από νικητή.

Επομένως, η κορυφή δεν αλλάζει με τους «ερυθρόλευκους», την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να «οδηγούν» την κούρσα!

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League:

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 10 ΑΕΚ 10 ΠΑΟΚ 10 Άρης 9 Λεβαδειακός 7 Βόλος 6 Ατρόμητος 4 Κηφισιά 4 Παναιτωλικός 4 ΑΕΛ 3 ΟΦΗ 3* Παναθηναϊκός 2* Asteras AKTOR 1 Πανσερραϊκός 1

*Έχουν ματς λιγότερο.