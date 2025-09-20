Μία φάση, που έχουμε δει πολλές φορές από την περασμένη σεζόν στον ΠΑΟΚ, δεν έγινε γκολ, αλλά «σταμάτησε» στον Λούκας Τσάβες!

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη του «απώλεια» στη Stoiximan Super League. Μετά από το 3/3 οι Θεσσαλονικείς, δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια στο σερί τους, καθώς έμειναν στο 0-0 με τον Παναιτωλικό (20/09).

Επομένως, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα περιμένει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ώστε να δει σε ποια θέση θα καταλήξει, μετά την 4η αγωνιστική.

Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο, ο Παναιτωλικός είχε τον Λούκας Τσάβες.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και «έσωσε» τους Αγρινιώτες, από μία φάση, που… συνήθως βλέπουμε την μπάλα στα δίχτυα!

Ο «σωτήρας» Τσάβες, είπε «όχι» στον… τρόπο του ΠΑΟΚ

Ο Λούκας Τσάβες ήταν ο MVP της αναμέτρησης, καθώς είχε συνολική βαθμολογία 8.9, σύμφωνα με το Sofascore.

Είχε συνολικά επτά αποκρούσεις, με τη μία από αυτές να είναι στο 83ο λεπτό, με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πήρε την μπάλα από τα δεξιά και έκανε μία σέντρα στην «καρδιά» της περιοχής.

Ο «συνήθης ύποπτος» του ΠΑΟΚ από την περασμένη σεζόν, όταν η μπάλα «καίει» είναι ο Μαντί Καμαρά. Ο Αφρικανός έχει «χαρίσει» βαθμούς στον «Δικέφαλο του Βορρά» ουκ ολίγες φορές από την περασμένη σεζόν.

Μάλιστα, συνήθως «χτυπάει» με το κεφάλι στα τελευταία λεπτά. Το ίδιο έκανε και κόντρα στον Παναιτωλικό (20/09, 0-0) πήδηξε ψηλότερα από όλους και με μία δυνατή κεφαλιά είδε την μπάλα να πηγαίνει προς την εστία.

Ωστόσο, ο Λούκας Τσάβας εκτινάχθηκε και αυτήν την φορά δεν τον άφησε να… πανηγυρίσει!