Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη του «απώλεια» στη Stoiximan Super League. Μετά από το 3/3 οι Θεσσαλονικείς, δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια στο σερί τους, καθώς έμειναν στο 0-0 με τον Παναιτωλικό (20/09).  

Επομένως, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα περιμένει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ώστε να δει σε ποια θέση θα καταλήξει, μετά την 4η αγωνιστική.  

Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο, ο Παναιτωλικός είχε τον Λούκας Τσάβες.  

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και «έσωσε» τους Αγρινιώτες, από μία φάση, που… συνήθως βλέπουμε την μπάλα στα δίχτυα!  

Ο «σωτήρας» Τσάβες, είπε «όχι» στον… τρόπο του ΠΑΟΚ

Ο Λούκας Τσάβες ήταν ο MVP της αναμέτρησης, καθώς είχε συνολική βαθμολογία 8.9, σύμφωνα με το Sofascore.  

Είχε συνολικά επτά αποκρούσεις, με τη μία από αυτές να είναι στο 83ο λεπτό, με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πήρε την μπάλα από τα δεξιά και έκανε μία σέντρα στην «καρδιά» της περιοχής.  

Ο «συνήθης ύποπτος» του ΠΑΟΚ από την περασμένη σεζόν, όταν η μπάλα «καίει» είναι ο Μαντί Καμαρά. Ο Αφρικανός έχει «χαρίσει» βαθμούς στον «Δικέφαλο του Βορρά» ουκ ολίγες φορές από την περασμένη σεζόν.  

Ο Καμαρά, ποιος άλλος; Όλες οι νίκες, που έχει «χαρίσει» στον ΠΑΟΚ! (video)

ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ είχε «κολλήσει» για περίπου 205’ λεπτά απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, αλλά τη λύση την έδωσε -για ακόμα μία φορά- ο Μαντί Καμαρά!

ole.gr

Μάλιστα, συνήθως «χτυπάει» με το κεφάλι στα τελευταία λεπτά. Το ίδιο έκανε και κόντρα στον Παναιτωλικό (20/09, 0-0) πήδηξε ψηλότερα από όλους και με μία δυνατή κεφαλιά είδε την μπάλα να πηγαίνει προς την εστία.  

Ωστόσο, ο Λούκας Τσάβας εκτινάχθηκε και αυτήν την φορά δεν τον άφησε να… πανηγυρίσει!  